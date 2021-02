Ecco perché la cannella fa molto bene ai nostri cani

Chi condivide la vita con un cane di solito sa bene ciò di cui i nostri amici a quattro zampe vanno matti. La cannella è sicuramente uno di quegli ingredienti. Naturalmente va detto che esattamente come noi anche i cani hanno le loro preferenze in base al proprio gusto personale. Però, di solito la cannella è uno di quegli ingredienti che mettono d’accordo un po’ tutte le razze.

Infatti, spesso molti padroni mettono qualche spolverata di questa spezia nel cibo che danno al proprio cane ogni giorno.

È importante dire che prima di prendere qualsiasi iniziativa e decidere quali alimenti dare al proprio animale domestico è sempre consigliato consultare un veterinario. Solo gli specialisti possono farci chiarezza sui nostri dubbi. In questo caso potranno darci il via libera o meno nel dare al cane un alimento piuttosto che un altro. La cannella oltre ad essere molto apprezzata dai nostri amici pelosi ha anche molti effetti benefici per la loro salute. Ecco infatti perché la cannella fa molto bene ai nostri cani, scopriamolo insieme.

Proprietà antinfiammatorie

È infatti in grado di alleviare alcuni disturbi come ad esempio i dolori mestruali, alleviare il senso di nausea o i dolori intestinali. Grazie alla cannella inoltre i nostri cani acquisiscono più energia per giocare con gli altri cani, per correre, per fare lunghe camminate. Questa è una spezia che oltre a rendere più gustoso il cibo che diamo ai nostri animali, ha anche proprietà antibatteriche.

Ci consente di conservare il cibo

Infatti è importante per evitare che il cibo si deteriori. Possiamo quindi impedire che il cibo in scatola vada a male aggiungendo una spolverata di cannella e lasciandolo in frigo. Ha anche un importante effetto antinfiammatorio. Questo può essere vantaggioso per alleviare appunto dolori e infiammazioni come ad esempio l’artrite.

Per la quantità e il numero di volte in cui questo ingrediente può essere aggiunto al pasto dei nostri amici pelosi è importante chiedere ai veterinari. Naturalmente i valori cambieranno in base al peso e alle dimensioni dei nostri cani. Ecco perciò svelato perché la cannella fa molto bene ai nostri cani.