Per avere uno sguardo profondo non si può fare a meno della matita occhi. Definisce l’occhio e attira l’attenzione. Soprattutto ora che purtroppo siamo costretti a portare la mascherina. Gli occhi sono diventati il punto focale del viso. E truccarli nel modo giusto è importante per essere sempre impeccabile.

Per uno sguardo accattivante meglio mettere la matita sulla rima interna dell’occhio o all’esterno?

Ma anche i beauty addicted si dividono su questo argomento. Meglio sulla rima interna o all’esterno? Quindi lungo le ciglia inferiori? Prima di tutto bisogna fare una distinzione. Perché in base alla matita che si sceglie, l’applicazione sarà diversa.

Se si usa un kajal o khol meglio evitare la rima interna. Perché il colore molto marcato del prodotto garantisce sì una linea visibile. Ma se si hanno gli occhi piccoli tende a rimpicciolirli ancora di più. Per questo è sconsigliato in questi casi. Se si ama tanto l’effetto netto della linea nera si può pensare di fare una linea con la coda sulla palpebra mobile. E magari con un ombretto nero sfumare lungo l’attaccatura delle ciglia inferiori. Così da ricreare un effetto alla Cleopatra. Se invece si hanno gli occhi grandi e tondi, il kajal è l’ideale. In questo modo si rimpicciolisce l’occhio e si può dare una forma più allungata.

Ok alle matite nere con la punta fina

Questo tipo di matita va bene quasi per tutti. Si presta bene sia all’applicazione nella rima interna, che esternamente. Se si vuole ingrandire l’occhio si può mettere all’esterno e sfumarla con un pennellino. Creando così un’ombra che grazie all’effetto ottico ingrandirà l’occhio. In più è utilissima se non si è pratici dell’eye liner. L’effetto sarà meno marcato e probabilmente svanirà più velocemente. Ma creando una bella coda si può caratterizzare ogni tipo di taglio d’occhi. Rendendolo più profondo. Insomma, la matita giusta che si può mettere nella rima interna di tutti i tipi d’occhio è sicuramente questa.

Quindi, per uno sguardo accattivante meglio mettere la matita sulla rima interna dell’occhio o all’esterno? Si è visto che dipende un po’ dal tipo di occhio. Ma la matita all’interno della rima dona un fascino ineguagliabile. Se si hanno occhi grandi è davvero la mossa giusta da fare. Con una bella passata di mascara volumizzante. Nessuno potrà resistere. Ma attenzione a non macchiarsi mentre si mette il mascara!