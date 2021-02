Il viso è la parte del corpo maggiormente stressata dall’esposizione all’esterno. Sole, smog e agenti atmosferici agiscono quotidianamente su questa zona. Questi vanno a incidere sulla formazione di alcuni inestetismi cutanei (quali borse, occhiaie, rughe) e, in generale, sulla salute della pelle.

La pulizia periodica del viso può essere utile ad eliminare queste impurità e, agendo in profondità, rigenerare la pelle anche negli strati più sottostanti.

Ci sono, però, diverse scuole di pensiero a proposito della pulizia del viso. Capita spesso che, una volta uscite dall’estetista, ci si guardi allo specchio e si veda la versione brutta del proprio volto: macchie rosse accentuate, gonfiore e irritazioni diffuse. Le perplessità dei detrattori sono legate proprio a questo. Oltre che alla paura che le “cicatrici da post pulizia” rimangano in modo permanente sul viso. Dunque, ci chiediamo: è vero che la pulizia del viso fa male alla pelle?

È vero che la pulizia del viso fa male alla pelle?

Ogni routine giornaliera dovrebbe iniziare con una detersione del viso fai-da-te per eliminare sebo e impurità accumulate durante la notte, e concludersi con una fase di struccaggio serale. Entrambe le fasi sono importanti. Ma l’eliminazione del trucco prima di andare a letto lo è in modo particolare.

Il make-up, se lasciato a lungo sulla pelle, causa la comparsa di brufoli, acne e inestetismi vari. Oltre che una profonda disidratazione della pelle.

Senza contare che, se non ci si strucca adeguatamente, sarà inutile anche pensare di ottenere buoni risultati dall’applicazione sul viso di creme idratante o anti aging.

Eliminazione delle impurità

La cura fai-da-te, però, non arriva laddove può arrivare l’azione di un professionista del settore. L’estetista si prenderà cura della pelle, cercando di svuotare brufoli e punti neri. Eliminando l’eccesso di sebo e idratando la pelle.

Questo processo, si sa, se fatto a casa con mani non adeguatamente disinfettate, o in condizione di igiene non ottimali, andrà ad aumentare i problemi anziché risolverli.

Oltretutto l’estetista, se competente, opererà una fase di massaggio profonda sul viso del cliente. Muovendosi con movimenti circolari, questo contribuirà a migliorare la circolazione sanguigna. Oltre che l’ossigenazione dei tessuti del viso.

Arrossamenti, gonfiori e irritazioni

Una delle situazioni da ponderare più attentamente è l’effetto della pulizia del viso in caso di acne. Come detto in precedenza, l’estetista dovrà insistere maggiormente in alcuni punti piuttosto che in altri. Questo, in situazioni già compromesse, potrebbe acuire ulteriormente irritazioni e gonfiori. Soprattutto se il trattamento viso non è operato da un valido professionista.

Ma quindi è vero che la pulizia del viso fa male?

La pulizia del viso è un aiuto fondamentale per la pelle. Elimina le impurità e aiuta la rigenerazione della pelle. Migliorandone l’aspetto complessivo.

È pur vero, però, che quando l’acne diventa una reale patologia bisogna valutare più attentamente quali sono i trattamenti giusti a cui sottoporsi. E il fai-da-te, in questi casi, è altamente sconsigliato. Prediligere, quindi, l’aiuto di un dermatologo che saprà consigliare i trattamenti specifici per ogni situazione.