Abbiamo sentito dire molto spesso che gatti e cani sono antagonisti. Chi ha il cane non può avere il gatto e viceversa. Questa affermazione però non è del tutto vera. Dipende da molte variabili. È vero però che bisogna adottare alcuni piccoli accorgimenti per far sì che questa convivenza proceda nel migliore dei modi.

Sicuramente è consigliato seguire passo per passo l’incontro tra i due animali per sorvegliare e intervenire se qualcosa dovesse andare storto. È un esperimento che funziona senza dubbio con successo se gli animali crescono insieme e se li facciamo conoscere quando entrambi sono ai loro primi mesi di vita.

L’incontro e la convivenza possono portare risultati molto positivi anche se solo uno dei due animali è ancora cucciolo.

Inoltre bisogna sapere che riuscire a far andare d’accordo nella stessa casa cani e gatti dipende molto anche dal carattere dell’animale.

È pur vero però che esistono delle razze di cani che per indole tendono a vivere con tranquillità accanto ad un gatto. Molto spesso i due animali diventano anche inseparabili.

Vediamo perciò insieme quali sono le 3 razze di cani più adatte a vivere in armonia con i gatti.

Il Bassotto e il Golden Retriever

Il Bassotto è un cane di taglia piccola che per il suo carattere esuberante e giocoso si sposa perfettamente alla convivenza con un gatto. Rimanendo anche delle stesse dimensioni del felino, non rischia mai di far paura agli altri animali della casa.

I Golden Retriever sono per indole tra i cani più dolci e gentili. Amano la compagnia, amano la presenza del padrone accanto a loro e vivono con allegria la presenza di altri animali.

Adorano farsi lunghe dormite anche accanto al gatto e non rifiutano mai di giocare quando si propone l’occasione.

Il Pastore Tedesco

Il pastore tedesco nonostante abbia una stazza nettamente maggiore rispetto a quella del gatto, non manifesta ostilità nei confronti di questi animali.

I cani che appartengono a questa razza rimangono eternamente giocosi e socievoli. Sono in grado anche di proteggere il loro padrone e se si affezionano riescono ad essere molto protettivi anche nei confronti di altri animali.

Ecco perciò quali sono le 3 razze di cani più adatte a vivere in armonia con i gatti.