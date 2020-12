Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco perché indossare i jeans stretti può essere molto pericoloso. Il mondo della moda è tanto affascinante quanto complesso. I capi di abbigliamento e i diversi stili cambiano ad una velocità incredibile e, molte volte, essere al passo coi tempi è difficile.

È altrettanto vero che se il mondo della moda può dare consigli e può essere fonte di ispirazione per la scelta dello stile, la decisione è del tutto personale. Decidere di esibire uno stile nel vestirsi piuttosto che un altro dice molto della nostra personalità. Senza ombra di dubbio, i nostri abiti e il modo in cui ci curiamo, sono il nostro biglietto da visita in società.

Anche la scelta di curarsi poco e prestare poca attenzione ai vestiti che si indossano è, anch’essa, un modo di esprimersi e di presentarsi.

La moda dello skinny

Negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, ha cominciato a circolare la moda dello skinny. Con questo termine inglese, che tradotto in italiano vuol dire magro, ci si riferisce allo stile di indossare pantaloni, ma anche altri abiti, molto stretti e dunque aderenti. Tra tutti i capi di abbigliamento di questo tipo, quelli che più hanno avuto successo sono sicuramente stati i jeans.

Infatti, grazie al metodo con cui sono fabbricati, i jeans skinny possono essere molto comodi e donano una bellezza da non sottovalutare alla figura di chi li indossa.

Nonostante siano molto stretti, non danno fastidio e, anche se non si vanta una forma fisica ottimale, li si può indossare tranquillamente. Sono, infatti, tanti gli esperti di moda a invogliare, anche le persone in sovrappeso, ad indossarli proprio perché, anche questi ultimi, possono giovare dei benefici estetici che offrono.

Detto questo, però, vi è un aspetto che non deve essere sottovalutato, ovvero quello della sicurezza e del benessere. Infatti, ecco perché indossare i jeans stretti può essere molto pericoloso.

L’indebolimento delle caviglie

Proprio per la comodità che i jeans skinny offrono, sono in molti a pensare di poter fare qualsiasi cosa mentre li si indossa. Eppure non bisogna dimenticarsi di star indossando un abito estremamente aderente.

Si potrebbe incorrere in conseguenze spiacevoli, alle volte anche pericolose. Se, per sistemare casa, o per effettuare altre attività, ci si piega spesso sulle gambe, o si fanno altri movimenti, bisogna fare attenzione. È stato dimostrato come i nervi periferici possono comprimersi fino a causare un indebolimento e, in alcuni casi, un cedimento delle caviglie.

Non sono in pochi ad essere stati addirittura ricoverati per un cedimento improvviso dovuto proprio all’essere stati accovacciati per troppo tempo con questi pantaloni. Sono sicuramente comodi e donano grazia alla figura, ma rimangono indumenti non adatti per svolgere attività materiali e fisiche.

Nel caso, dunque, si debbano svolgere lavori fisici e attività che richiedono mobilità, sarebbe il caso di non indossarli. Dunque, ecco perché indossare i jeans stretti può essere molto pericoloso.