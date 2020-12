Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I maglioni sono spesso soggetti a piccoli buchi o strappi nelle cuciture. Quando ci si accorge della presenza di un buco, magari nel maglione preferito, si viene presi dallo sconforto. Sembra impossibile riparare anche solo un piccolissimo foro data la trama della maglia. Chiaramente non si discute di continuare ad usare il maglione in quelle condizioni. Una soluzione c’è, anzi ben tre sono le possibilità di dare nuova vita al maglione. In poche mosse si trasformerà in un capo unico e alla moda. Ecco come rimediare ai piccoli buchi nei maglioni per essere alla moda con pochi euro.

Rammendo creativo o punto maglia

Le possibili soluzioni a un buco nel maglione di lana o di cotone (o di altri tessuti o fibre similari) sono tre:

a) Rammendo creativo;

b) usare il punto maglia;

c) lana cardata.

Per prima cosa necessiteranno un ago da lana, del filo di lana, lana cardata, delle forbici, spugnetta o gomma piuma ed eventualmente un uncinetto.

Rimediare ai piccoli buchi nei maglioni per essere alla moda con pochi euro

Il primo passaggio da fare è ridurre il foro. Questo può essere fatto utilizzando il punto maglia. Il punto maglia è un ricamo usato in genere per ricamare sui maglioni lavorati con i ferri. Grazie ad ago e filo vengono fatte delle V sopra le V formate dalla trama del maglione. È possibile imparare a fare il punto maglia grazie a una vasta scelta di video online. Per quanto riguarda il buco del maglione da riparare, il punto maglia servirà a ricostruire la trama interrotta. È necessario distendere la zona interessata, così che le maglie del maglione siano ben in vista. L’ago deve poi essere fatto passare nel foro e poi la V andrà tessuta a mano.

Non è necessario utilizzare un filo dello stesso identico colore del maglione. Si possono usare fili più piccoli che riprendono il colore del maglione. Dopo aver cucito sul buco le solite V, bisogna lasciare le due estremità più lunghe così da tirarle a lavoro terminato. In questo modo il tessuto non si arriccerà e le due parti del foro, piccolo o grande che sia, verranno unite.

Altro tipo di rammendo

Un altro tipo di rammendo usa la lana cardata. La lana cardata è semplicissima da usare. Bisogna girare il maglione al rovescio, posizionare la spugnetta sotto al foro. Poi prendere la lana cardata (della quantità giusta) e cominciare a punzecchiarla con un ago. In questo modo le fibre cominceranno ad entrare nella lana del maglione e creerà un nuovo strato di lana. Il buco verrà chiuso in poco tempo.

Il rammendo creativo può utilizzare entrambe le tecniche e colori del filo di lana diversi. Questo renderà il maglione più eclettico. Inoltre, piccoli buchi possono essere coperti con l’applicazione di piccoli fiori o forme in lana o dei bottoni.

Il consiglio è di seguire pari passo dei tutorial online, per avere anche una guida visiva al rammendo. Rimediare ai piccoli buchi nei maglioni per essere alla moda con pochi euro è possibile.