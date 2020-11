Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti vorremmo sempre essere alla moda e impeccabili. Spesso, però, le spese che incombono e l’armadio che scoppia non ci invogliano a sessioni di shopping sfrenato.

Premesso che nel 2020 non dovrebbe essere l’abito a definire una persona, si cercherà di rispondere alla questione relativa al connubio tra moda e risparmio. È possibile essere eleganti spendendo poco?

La risposta è affermativa, non è necessario investire una fortuna per essere sempre impeccabili. L’essere eleganti è più una questione di stile che di spesa.

Anche se moda è spesso sinonimo di spese folli è importante ricordare che essere eleganti sta nella capacità di saper assemblare sapientemente i capi di abbigliamento.

Ecco i segreti di stile per essere sempre impeccabili e alla moda spendendo pochissimo

Qui, di seguito, verranno elencati alcuni consigli per essere sempre impeccabili spendendo meno soldi possibile. Innanzitutto, sembrerà banale, ma sarebbe molto importante concentrare gli acquisti durante il periodo dei saldi.

Spesso durante i saldi, con un pò di fortuna, si riescono a fare dei veri affari. Ovviamente, se si cerca un capo in particolare aspettare i saldi potrebbe risultare controproducente.

Potrebbe, poi, rivelarsi utile anche l’utilizzo di siti di e-commerce come Zalando o Yoox che propongono capi di abbigliamento, accessori o scarpe. Il tutto a prezzi realmente competitivi.

Naturalmente, si consiglia di non acquistare sempre online ma di prediligere, quando possibile, i negozi fisici.

Fare shopping all’interno del proprio guardaroba

Un altro segreto per essere sempre impeccabili e alla moda spendendo pochissimo è quello di fare shopping all’interno del proprio guardaroba. Cosa significa? Letteralmente buttarsi nel guardaroba e sistemarlo. Fare ordine tra le proprie cose può permettere di ritrovare pezzi che non si ricordava di avere e di selezionare l’utile dal superfluo.

Spesso è possibile scovare blazer o capi di ottima qualità, provenienti dal passato, che potrebbero rivelarsi utili per comporre un outfit invidiabile.

Nel caso in cui, invece, vengano scovati capi provenienti dal fast fashion, potrebbe essere un’ottima idea far sostituire i bottoni in plastica con bottoni più sofisticati. Questo permetterà di avere un capo rinnovato a un prezzo irrisorio.

Sempre dall’armadio potrebbero provenire capi che non sono più di gradimento perché troppo larghi o troppo stretti. In questo caso, se i capi sono in buone condizioni, sarà un’ottima idea contattare una sarta o un sarto di fiducia per farseli sistemare.

Quando si decide di acquistare un nuovo capo sarà bene concentrarsi su quelli che possono fare la differenza trasformandosi in dei veri e propri investimenti. Si tratta di capi essenziali che non passeranno mai di moda: un cappotto di buona qualità, un bel paio di jeans, un blazer o una borsa.

Evitare i capi in poliestere

Sarebbero, poi, da evitare i capi in materiali come il poliestere. Per questo motivo è bene controllare sempre le etichette e le composizioni prima di procedere all’acquisto.

Importantissima, poi, se si vuole essere sempre impeccabili è la scelta dei colori. Andrebbero preferiti i look total black o total white che donano un’aurea sofisticata a qualsiasi capo, anche se proveniente dalle catene low cost.

Per gli accessori, specialmente per le borse, potranno venirci in soccorso i siti che trattano il commercio di oggetti usati.

Con un pò di attenzione è possibile portarsi a casa capi griffati con delle cifre davvero irrisorie.

Ecco, quindi, alcuni segreti di stile. È possibile essere sempre impeccabili e alla moda spendendo pochissimo? La risposta è sì, con la dovuta attenzione è possibile creare stupendi outfit a pochi euro. L’importante è cercare di valorizzarsi al massimo, a prescindere dalla spesa.

Ecco svelati, dunque, i segreti di stile per essere sempre impeccabili e alla moda spendendo pochissimo.