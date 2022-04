Annunciata come una delle mostre più belle degli ultimi anni ecco fino al 31 luglio una raccolta con opere da tutto il Mondo di uno dei Maestri del Rinascimento

Una delle cose che probabilmente ci sono mancate di più nel periodo di lockdown sono state le mostre d’arte. Occasioni speciali per immergerci nello splendore delle tele e delle opere, ma anche per sognare e allontanare lo stress. Per fortuna c’è internet che in un attimo ci trasporta in tutti i musei del Mondo, allietandoci e scacciando la nostalgia di non poterci sedere davanti a un capolavoro. Finalmente, dopo tanti mesi di patimenti, per gli appassionati di arte, e in Italia sono tanti, ecco ripartire mostre e rassegne. E vogliamo dedicare l’attenzione odierna proprio a una delle più attese dell’anno. Anzi, forse degli ultimi anni, perché ospita uno dei più grandi del Rinascimento e della storia dell’arte: Donatello.

Appuntamento nella culla dell’arte

È iniziata lo scorso 19 marzo, per protrarsi sino al 31 luglio la mostra “Donatello, il Rinascimento”. Senza tanti titoloni, ma poche lettere per annunciare un’esposizione davvero unica, che si tiene nella cornice suprema di Palazzo Strozzi a Firenze. In un’epoca che per l’Italia ha significato la nascita di decine e decine di artisti che tutto il Mondo ci invidia ancora oggi, ecco una mostra da non perdere. Capolavori del Maestro fiorentino, che arrivano da tutta Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti e Regno Unito. Firenze l’ha cresciuto e visto fiorire, Firenze non poteva che esaltarlo in questa mostra indimenticabile.

C’è tutta la vita di questo artista, tra i più longevi e produttivi in assoluto della storia in “Donatello, il Rinascimento”. Un percorso artistico che si dipana nella storia, ma anche nei temi della vita di questo sublime jolly dell’arte. 100 capolavori esposti, a cura della Fondazione Palazzo Strozzi e dei Musei del Bargello, ma con la preziosa collaborazione anche dei principali musei d’Europa e che ospitano ancora oggi le sue opere.

Tecniche innovative

Con la possibilità di ammirare tutte le tecniche innovative e le rivoluzioni tematiche, ma anche pratiche, di un vero e proprio genio del Rinascimento. I biglietti sono in vendita anche online, approfittando di questo sito. Annunciata come una delle mostre più belle e che toglierà il fiato ai visitatori.

