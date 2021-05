La pizza e gli italiani sono come i francesi e la baguette. Immagine stereotipata che però nasconde, male, un grande fondo di verità. Noi italiani, infatti, quando vediamo della mozzarella che fila siamo felici. Quando riusciamo a condividere con i nostri cari amici o famigliari un pezzo di pizza ci sentiamo subito amati. Ci sentiamo, in altre parole, parte di un gruppo, ci sentiamo parte di qualcosa.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di capire il perché di questo grande amore, e abbiamo scritto un articolo su un aspetto particolare della pizza. In particolare, durante il lockdown tutti hanno iniziato a cucinarsi la pizza a casa, commettendo però alcuni gravi errori. In questo articolo ne analizziamo i principali, di cui uno proprio da evitare come la peste se non vogliamo una pizza mal fatta.

Tuttavia, c’è una pizza che sta proprio sulla bocca di tutti. Una che alcuni amano alla follia e altri odiano alla morte. Ecco perché questa pizza molto particolare è sulla bocca di tutti e come prepararla perfettamente.

Apriamo i nostri orizzonti culturali

Già lo sappiamo bene ancor prima di scrivere questo articolo. I nostri amici italiani tradizionalisti, e i napoletani in generale, storceranno il naso, ma dobbiamo imparare una cosa fondamentale in cucina e in gastronomia. Le contaminazioni sono la base della crescita personale e culinaria, le nuove idee vanno capite e contestualizzate.

Ecco perché questa pizza molto particolare è sulla bocca di tutti e come prepararla perfettamente

La pizza di cui vogliamo parlare oggi è la pizza con l’ananas. Detta anche pizza hawaiana, è tipica dell’America del Nord e in Italia è praticamente impossibile da trovare.

Perché? Ebbene, perché noi italiani non pensiamo che la pizza possa associare ingredienti così diversi. E se proprio la vogliamo preparare a casa, ricordiamoci almeno di una regola fondamentale. L’ananas va messo in uscita, sennò ci troviamo con un lago d’acqua e zuccheri al posto della pizza!