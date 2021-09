I tulipani si inseriscono tra i fiori preferiti dagli amanti del giardinaggio. I colori di questi fiori, dal giallo all’arancione sino al rosso, li rendono perfetti per trasformare balconi e giardini in un tripudio di colore.

Chi ama sperimentare sempre nuovi abbinamenti di colore potrà provare a sistemare bulbi di diverse tonalità all’interno di contenitori.

Questo permetterà di dare vita a zone molto colorate all’interno di giardini o, in alternativa, su terrazze.

Nonostante la fioritura dei tulipani sia ancora lontana si potrà cominciare a lavorare all’inizio dell’autunno per garantirsi una fioritura abbondante. Precedentemente erano stati forniti alcuni consigli su come coltivare i tulipani.

Oggi si cercherà di capire quali sono le operazioni da effettuare in autunno per avere fioriture abbondanti.

Per vasi colmi di tulipani fioriti in primavera bisogna attivarsi a settembre e ottobre

Quando si acquistano i bulbi di tulipani si consiglia di sceglierli grandi nel caso in cui si cerchino fioriture dalle dimensioni notevoli.

Il prezzo dei bulbi sarà diverso a seconda della dimensione, per questo si consiglia di chiedere aiuto al vivaista di fiducia se indecisi.

I bulbi di tulipano, poi, saranno diversi a seconda del periodo di fioritura: autunnale, primaverile o estiva.

Prima dell’acquisto bisognerebbe sempre controllare i bulbi che dovranno essere privi di macchie o ammaccature.

Per una corretta conservazione i bulbi dovranno essere sistemati in un luogo buio, fresco e arioso in attesa della coltivazione in terra.

Semina

Quindi, da un lato per vasi colmi di tulipani fioriti in primavera bisogna attivarsi a settembre e ottobre, dall’altra sarà necessario aspettare temperature inferiori.

Infatti, prima di sistemare i bulbi nella terra sarà necessario attendere che le temperature si abbassino, da metà ottobre a fine dicembre. Le temperature ridotte diminuiranno il rischio di malattie fungine.

Inoltre, i bulbi dovranno essere sotterrati uno vicino all’altro. Indicativamente un vaso di circa trenta centimetri di diametro potrà contenere una decina di bulbi.

Si potrà scegliere di piantare i bulbi in doppio o singolo strato. Nel primo caso si consiglia di lasciare circa tre centimetri di distanza tra i bulbi.

Questo per permettere a quelli sistemati nello strato più basso di inserirsi nel mezzo.

Nello strato inferiore dovranno essere piantati i bulbi più alti.

Per quanto riguarda il terriccio dovrà essere di buona qualità e ben drenato.

In presenza di più strati quello superiore necessiterà di una copertura di circa venti centimetri mentre quello inferiore di circa trenta centimetri.

Tra uno strato e l’altro coprire con cinque centimetri di terriccio. Annaffiare abbondantemente nelle settimane precedenti la fioritura per facilitare la crescita.

Dopo un paio di anni, tuttavia, sarebbe preferibile trasferire i tulipani in piena terra. Si tratta di piante che non amano particolarmente stare in vaso per molto tempo.