Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato tutte le monete celebrative coniate per il 2021.

Il nostro Lettore ha sicuramente curiosità di scoprire quali sono i 15 soggetti rappresentati sulle monete. Una commissione ad hoc ha provveduto a scegliere i temi e le tecniche artistiche. Inoltre, quest’anno la collezione prevede delle interessanti novità di realizzazione. Perciò, prima di rendere noti i volti delle monete, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno intenzione di far conoscere le novità tecniche.

Nuove tecniche di realizzazione

Nuovi elementi arricchiscono le inserzioni colorate e la tecnica della fosforescenza. Ogni moneta ha un particolare che la contrassegna: dal rame, al trattamento della rodiatura fino al ricorso all’oro puro.

Scopriamo tutte le monete celebrative coniate per il 2021

Una volta svelato come sono fatte le nuove monete celebrative del 2021 è giusto conoscere la collezione. Partiamo dalla moneta di 2 euro per la ricorrenza dei 150 anni di Roma Capitale d’Italia. Per le ricorrenze a distanza di 700 anni dalla morte di Dante Alighieri sono state coniate due monete da 20 euro in oro e da 5 euro in argento.

Invece, per i 450 anni dalla nascita di Caravaggio una moneta da 20 euro è in oro mentre quella da 5 euro è in argento. Infine per i 150 anni dall’invenzione del telefono coniata la moneta da 5 euro dedicata ad Antonio Meucci. Quest’anno sulle monete celebrative finisce anche la Nutella. In questo caso le moneta da 5 euro sarà di tre tipi: bianca, rossa e verde.

Monete celebrative di vari tagli

Nell’ambito sportivo coniata la moneta da 5 euro dedicata ai Mondiali Sci Alpino di Cortina D’Ampezzo e quella da 10 euro per i 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro. Dei 2 euro delle professioni sanitarie abbiamo avuto già modo di scrivere. Per la serie enogastronomica sui 5 euro il tortellino e lambrusco dell’Emilia Romagna e un’altra dello stesso valore con cannolo e passito siciliano.

Spazio alla fantasia

Completano la collezione i 10 euro dedicati a Costantino per la serie imperatori e un’altra da 10 euro per la scrittrice Grazia Deledda. Inoltre, per gli artisti italiani 2 monete da 5 euro con versione bimetallica e argento con l’effige di Ennio Morricone. Si conclude con la serie Animali in via di estinzione con un orso polare disegnato sulla moneta di 5 euro e per la serie moneta iconica la Lira in due versioni da 20 e 50 euro. Abbiamo scoperto tutte le monete celebrative coniate per il 2021 in vendita online dal 26 gennaio oppure presso i punti del Poligrafico di Stato.