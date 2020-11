Ecco perché è meglio respirare con il naso che con la bocca, lo chiariremo nell’articolo di quest’oggi.

Molte persone credono che la respirazione non sia un fattore poi così importante. Questo pensiero tuttavia è errato: infatti sia gli sportivi che coloro che praticano discipline di meditazione possono ben affermare il contrario.

Anche gli esperti ci possono confermare questa visione e, inoltre, spiegarci come è meglio effettuare il processo di espirazione e inspirazione. Uno degli argomenti meno trattati riguarda quali dei due elementi anatomici risulti migliore per un corretto processo di ossigenazione del corpo.

Per questo motivo oggi facciamo chiarezza su questo tema: ecco perché è meglio respirare con il naso che con la bocca.

La risposta è molto elementare: il naso esiste per soddisfare le esigenze delle vie respiratorie, mentre la bocca invece fa parte dell’apparato digerente.

Per questo motivo respirare tramite la bocca è una cattiva abitudine e in quanto tale andrebbe limitata. I diversi motivi sono in seguito elencati.

Le motivazioni

Nel cavo orale non sono presenti i peli che, invece, sono nel naso: questa peluria ha una funzione protettiva rispetto a ciò che entra all’interno del nostro organismo.

Inoltre, espirare e inspirare, tramite la bocca porta, a un abbassamento della temperatura corporea. E ciò può portare a eventuali patologie da raffreddamento. Al contrario, invece, farlo dal naso provocherebbe un naturale innalzamento della stessa. Mantenendoci al caldo. Infine, la respirazione per bocca porta a un’eccessiva fuga di anidride carbonica dal nostro corpo.

In questo approfondimento abbiamo spiegato perché è meglio respirare con il naso che con la bocca.

