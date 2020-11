Oggi vogliamo parlare di come preparare una torta al cacao deliziosa e leggera, ideale per tutta la famiglia. La particolarità di questa ricetta è che non prevede l’utilizzo né di uova, né di burro né di latte.

Nonostante questi “grandi assenti” il gusto risulterà delizioso. È la dimostrazione, quindi, che si può cucinare un dolce appetitoso senza sacrificare il sapore e senza troppe preoccupazioni per la linea.

È il dolce ideale, dunque, per tutta la famiglia e per qualsiasi ora del giorno senza troppi rimorsi.

Gli ingredienti

Vediamo, quindi, gli ingredienti della torta al cacao deliziosa e leggera, ideale per tutta la famiglia:

a) 210 gr di farina di farro;

b) 40 gr di cacao amaro;

c) 12 gr di lievito per dolci;

d) 250 ml di acqua;

e) 60 ml di olio di semi;

f) 110 gr di zucchero di canna.

Vista la semplicità degli ingredienti, il consiglio è quello di utilizzare farina, zucchero e cacao di alta qualità.

Il procedimento per preparare la torta al cacao deliziosa e leggera

Versare in una ciotola grande la farina, il cacao, il lievito e lo zucchero di canna e mischiare insieme.

A parte, unire l’acqua e l’olio di semi e lavorare energicamente con una frusta fino a che non si amalgamano.

Incorporare gradualmente i due composti continuando a girare vigorosamente con la frusta affinché non si formino dei grumi.

Quando il tutto sarà bene mescolato, versare in uno stampo con cerniera foderato di carta da forno. Cuocere in forno a 180° per circa trenta minuti.

Il consiglio

Consigliamo di far raffreddare la torta completamente prima di toglierla dallo stampo.

Si può guarnire, poi, con del cacao in polvere, o con dello zucchero a velo, a seconda delle preferenze estetiche e di gusto.

La torta si conserverà deliziosa e fragrante fuori dal frigorifero per tre o quattro giorni, preferibilmente coperta da una campana copripiatto.

Ecco, dunque, svelato il segreto per come preparare una torta al cacao deliziosa e leggera, ideale per tutta la famiglia.