La settimana delle elezioni presidenziali americane non ha ancora fornito un vincitore e chissà ancora quanto tempo bisognerà aspettare. Quindi, l’incertezza della sfida Trump-Biden indebolisce il dollaro e il cambio con l’euro si dirige verso i massimi annuali.

A parte le possibili implicazioni della “battaglia” sul risultato elettorale, ci sono altri motivi che spingono per un indebolimento del dollaro nel lungo periodo e di questo ci siamo occupati settimana scorsa (I motivi per cui il dollaro è destinato a indebolirsi nel lungo periodo).

Nell’articolo di oggi, quindi, ci concentriamo direttamente sulle indicazioni che vengono dall’analisi grafica per il breve e medio periodo.

L’incertezza della sfida Trump-Biden indebolisce il dollaro e il cambio con l’euro si dirige verso i massimi annuali: i livelli chiave per l’analisi grafica e previsionale

Il 6 novembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1875 in rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e ha rotto il I obiettivo di prezzo in area 1,1814 lanciandosi verso il II obiettivo di prezzo in area 1,2. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,22.

I ribassisti riuscirebbero a prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 1,1814.

Time frame settimanale

È da fine luglio che le quotazioni si muovono all’interno dei una canale molto stretto che ha come base area 1,1624 e punto di oscillazione area 1,1803. Solo la decisa rottura di questo canale potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Intanto la proiezione in corso rimane rialzista con gli obiettivi indicati in figura, La massima estensione del rialzo si trova in area 1,279 (nuovi massimi annuali).