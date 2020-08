Ecco perché dovresti spargere un po’ di bicarbonato su una ferita. Vi siete fatti un taglio mentre stavate cucinando? Oppure mentre stavate facendo le pulizie di casa? La prima cosa da fare è quella di correre nel vostro armadietto dei medicinali e prendere un disinfettante. Purtroppo a volte ne siamo sprovvisti e quindi decidiamo di mettere la ferita sotto l’acqua pensando che questo sia sufficiente. Clicca qui invece se vuoi scoprire perché dovresti gettare il bicarbonato sul letto.

Mettere la parte del corpo lesa sotto l’acqua ovviamente non è un errore. Se si alternano poi dei minuti con acqua fredda a minuti con acqua calda questo potrà ridurre la fuoriuscita di sangue. In poche parole bloccherà la perdita di sangue. Quante volte vi siete feriti su un dito e il sangue continuava ad uscire dalla ferita senza aver alcuna intenzione di smettere? Se la vostra casa è sprovvista di un disinfettante la cosa migliore da fare è crearne uno.

Crea il tuo disinfettante fai da te con il bicarbonato di sodio

Vediamo ora come creare a casa, in caso di necessità, il nostro disinfettante. I vari passaggi per la realizzazione del nostro disinfettante sono abbastanza semplici. Basta infatti prendere un bicchiere di acqua e scioglierci dentro un po’ di bicarbonato. Se ad esempio vi siete feriti su un dito, basterà immergere la parte ferita nel bicchiere. In questo modo l’azione disinfettante del bicarbonato di sodio farà la sua.

Disinfetta sempre una ferita, anche se piccola

È consigliato sempre disinfettare una ferita. In questo modo si evita che la ferita si infetti. Ovviamente questo rimedio è applicabile su piccoli tagli, non usate il bicarbonato per disinfettare delle lesioni importanti. Non appena poi avete disinfettato la vostra ferita, la prossima volta che andate al supermercato ricordatevi di acquistare un po’ di acqua ossigenata oppure un disinfettante a vostra scelta. In questo modo la prossima volta non sarete sprovvisti e non dovrete ricorrere a metodi fai da te.