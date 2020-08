Getta del bicarbonato sul letto: il risultato fa invidia alla scienza. Vi siete mai chiesti perché bisogna gettare del bicarbonato di sodio sul materasso? Oggi vi daremo la risposta. È importante dormire in modo sereno. Infatti se la qualità del sonno è scarsa ne risentirà anche la giornata. E non si consiglia a nessuno di iniziare la giornata con il piede sbagliato. La qualità del sonno è data soprattutto dal materasso e dal suo tessuto. Pensate che dei buoni materassi possono arrivare a costare fino a 2.000 euro. Lo avreste mai detto? Così tanti soldi per un materasso? Be’ sappiate che c’è chi li spende. Clicca qui se vuoi invece sapere qual è la bevanda che ti fa dormire anche se fa caldo.

Il bicarbonato di sodio è un elemento particolarmente usato per le sue innumerevoli proprietà. Pulire il materasso avrà anche questo dei benefici sul vostro dormire. Non è necessario spendere tanti soldi, certo è che però bisogna lavare il materasso. Occorre disinfettare il materasso almeno una volta al mese. Elimina acari vivi e morti e cancella i residui di pelle, sudore e tutti i cattivi odori. Per farlo hai bisogno solo di un bicchiere di bicarbonato di sodio (250 grammi), 5 gocce di un olio essenziale possibilmente Tea Tree oil, un contenitore di plastica con coperchio e un colino o un setaccio.

Il procedimento

La prima cosa da fare è togliere le lenzuola e portare il materasso in un luogo soleggiato e dove hai spazio a sufficienza per spostarlo e pulirlo. Prendi un contenitore di plastica e mettici dentro 250 grammi di bicarbonato di sodio. Aggiungi le 5 gocce di olio essenziale e mescola bene il tutto. Ora, usando il colino, distribuisci questa miscela di olio e bicarbonato sul materasso. Lascia agire per un’ora. A questo punto puoi girare il materasso e ripetere l’operazione dall’altro lato. Infine, sarà sufficiente aspirare la superficie del materasso per rimuovere tutta la sporcizia che sarà rimasta attaccata al bicarbonato. Con questo semplice modo farai dei sonni fantastici e dirai addio ad brutte alzate di mattina.