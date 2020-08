Dieta per l’anziano: quali sono i cibi che non devono mancare. Vi siete mai chiesti se i nonni posso mangiare tutto? La risposta purtroppo è no, soprattutto se stanno prendendo in contemporanea dei farmaci. Oggi però non affronteremo il discorso su quali sono i cibi che un signore o signora in età avanzata non deve mangiare, bensì il contrario. Parleremo di quei cibi che non devono assolutamente mancare nella dieta dei nonni.

Dieta per l’anziano: quali sono i cibi che non devono mancare

Quindi armatevi di un telefonino con le note aperte, oppure se siete amanti della carta, prendete un bel foglio bianco e una penna e iniziate a prendere appunti. Come tutti ben sanno quando si entra nella terza età lo stomaco non è più quello di una volta. Diventa molto più delicato. Per questo motivo è importante consumare ogni giorno almeno una vaschetta di yogurt. Ma non uno yogurt qualunque. Bensì vanno scelti quelli a base di latte scremato e senza zuccheri aggiunti.

Una mela al giorno toglie il medico di torno

Più che un detto una certezza. Infatti nella dieta per l’anziano, mangiare una mela al giorno è fondamentale. La mela contiene pectina, una fibra alimentare in grado di fermentare nell’intestino. La cosa migliore da fare sarebbe quella di consumare yogurt e mela insieme. In questo modo la mela proteggerà i batteri dello yogurt dall’acidità di stomaco.

Pesce due volte a settimana

Dulcis in fundo, anche se non è il dolce, è il pesce. Non un pesce qualsiasi, ma quello azzurro. Per pesce azzurro si intende ad esempio l’acciuga, lo sgombro e la sardina, solo per citarne alcuni. Questa tipologia di pesce presenta una quantità significativa di grassi insaturi omega 3, con un’elevata capacità antinfiammatoria. La sua regolare assunzione è associata a un minor rischio cardiovascolare. Ora che sapete quali sono i cibi che non devono mancare nella dieta per l’anziano non dimenticate di acquistarli la prossima volta che andate al supermercato.

