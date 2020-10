Scarpe sporche e non sai come lavarle? Ecco la soluzione. É sempre un momento di preoccupazione quando si devono lavare le cose delicate, quelle che si possono rovinare. Ogni volta che laviamo un maglione per tutto il tempo della lavatrice stiamo con l’ansia che questo non diventi un maglione per il nostro cane, che non è un alano, ma un chiwawa. E quando lo tiriamo fuori e vediamo che è ancora intero ci sentiamo molto soddisfatti della nostra opera. Be’ un po’ è la stessa cosa con le scarpe.

Ecco perché dovresti mettere un po’ di latte detergente sulle scarpe di pelle

Con le scarpe abbiamo lo stesso problema del maglione. Oggi vi parleremo di un trucco facile facile per pulire le vostre scarpe in pelle, o borse, senza rovinare nulla. Infatti, le scarpe in pelle, come qualsiasi altro oggetto non va assolutamente lavato in lavatrice. Ma bisogna procedere con il lavaggio a mano. Per fortuna le scarpe e le borse sono oggetti piccoli da lavare, certo è che se volete lavare la vostra giacca in pelle si consiglia di andare in una lavanderia.

Il latte detergente è un ottimo prodotto per pulire i vostri oggetti. Ecco perché dovresti mettere un po’ di latte detergente sulle scarpe di pelle, se le vuoi pulite e bianche come il giorno che le hai comprate. Partiamo con il dire che il latte detergente è quello che si usa per rimuovere il trucco la sera prima di andare a dormire. Quando vedete sulle vostre scarpe delle macchie, potete versare un po’ di prodotto su del cotone e delicatamente strofinarlo sulla macchia, fino alla rimozione della macchia. Dopo poco, essendo la macchia fresca e non ormai radicata nella scarpa, vedrete tornare le vostre amate shoes nuove. Quindi appena vedete una macchiolina prendete il latte detergente e rimuovetela subito.

