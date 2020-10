C’è chi ama i gatti e chi ama i cani, ma c’è anche chi ama entrambi. Chi poi li ama grandi e chi piccoli. Be’ per coloro che amano i gatti piccoli, quelli che restano sempre cuccioli, abbiamo quello che fa per voi. Quando si sceglie un animale solitamente lo si prende quando è cucciolo e subito ti innamori di quegli occhi tondi che ti guardano con il naso all’insù.

Poi è automatico che tu ricambi lo sguardo, e così inizia la storia d’amore tra essere umano e animale, una love story che va avanti ormai da secoli. Ma se vi dicessimo che esiste un gatto che rimarrà per sempre cucciolo, per sempre piccolo con quegli occhi tondi grandi grandi? Se volete un gatto che resti sempre piccolo ecco quello che fa per voi.

Il gatto nano

Si chiama Munchkin ed una rara razza di gatto. É una razza assolutamente naturale e non è stata creata tramite incroci di altre razze. A differenza di come spesso si fa con i cani, e la sua unicità sta nel fatto che questo è un gatto nano. Quindi, rimarrà sempre piccolo. Questa sua piccolezza è data da un gene di nanismo autosomico. Ovviamente essendo dei gatti effetti da nanismo sono degli animali che hanno bisogno di molte attenzioni, infatti, gli allevatori che sono a conoscenza dello stato di salute dei gatti tendono ad essere molto scrupolosi nella selezione.

Se volete un gatto che resti sempre piccolo ecco quello che fa per voi è il Munchkin. Oppure, come lui ce ne sono molti altri che a causa di piccole modifiche genetiche resteranno per sempre piccoli. Ma ricordatevi che sono animali che hanno bisogno di molte attenzioni, quindi quando decidete di prenderli non sceglietelo solo perché è piccolo e carino, ma sappiate che poi sarà un animale da accudire e curare.

