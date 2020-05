Noi donne sappiamo che la borsa di Mary Poppins non è solo una leggenda. Infatti, che sia grande o piccola, la nostra borsa contiene un mondo variegato di oggetti e accessori per tutti i giorni. Trucchi, agende, portafogli, ma anche penne. E sono proprio le penne a essere diventate nemiche giurate delle borse. L’inchiostro, infatti, è una delle macchie più difficili da eliminare, soprattutto se le nostre borse sono fatte di pelle. Ma c’è un modo per eliminare le macchie d’inchiostro dalle borse in pelle: ecco come fare.

Assicuriamoci che la nostra borsa di pelle

Eliminare le macchie d’inchiostro dalle borse in pelle non è facile; ecco quindi come fare con dei rimedi naturali. Prima di tutto però, dovete capire se la vostra borsa è di vera pelle o meno. Mettete una goccia d’acqua sulla superficie della borsa: se la goccia resta in superficie, la pelle è finta e lavare via la macchia sarà un gioco da ragazzi. Se invece l’acqua penetra, e la pelle quindi è vera, serviranno delle accortezze in più.

Come eliminare le macchie d’inchiostro da una borsa in vera pelle

Prendete del latte detergente struccante e passatelo sulla macchia con un panno pulito. Lasciate che la borsa si asciughi e, con un altro panno, passate del latte freddo sulla macchia con delicatezza. Non strofinate, attenzione: rischiate di lavare via la vernice della pelle e rovinare la vostra borsa per sempre.

Tutto ciò che vi resta da fare ora è inumidire un altro panno con dell’alcool: come prima, passatelo delicatamente sulla macchia. Ancora un po’ di latte fresco, e la vostra borsa sembrerà appena uscita dal negozio.

Ricordate di usare sempre il panno in tutti gli step: versare direttamente i prodotti sulla borsa potrebbe causare un disastro!

Altri consigli

Se a casa non avete un detergente, potete sempre sostituirlo con il sapone da sella. In altri casi, una soluzione utile è quella di usare la lacca per capelli, facendo attenzione a metterla solo sulla zona da pulire: in questo modo proteggerete la pelle ed eliminerete la macchia. Insomma, un gioco da ragazzi!