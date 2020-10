Il cetriolo è un vero toccasana per il tuo organismo. I suoi benefici per la pelle sono arcinoti. Ma sapevi che questa verdura fa benissimo anche alla tua chioma? Ecco perché dovresti mettere il cetriolo sui capelli.

Tutti i benefici del cetriolo per la tua chioma

Sicuramente sai già che mangiare il cetriolo fa bene. Questo ortaggio è non solo rinfrescante, ma anche drenante e depurativo. È composto per ben il 95% d’acqua e contiene preziose fibre e enzimi che facilitano la digestione. Ha pochissime calorie ma è ricco di sostante antinfiammatorie, antiossidanti, sali minerali (soprattutto fosforo e potassio) e vitamine (fra cui la vitamina C e vitamina K, un nutriente spesso ignorato che allunga la vita).

Le nonne dicono spesso che consumare tanti cetrioli faccia crescere più in fretta i capelli. Ma non è questo l’unico modo in cui il rinfrescante ortaggio può aiutare la tua chioma. Infatti i nutrienti di cui è ricco il cetriolo sono particolarmente utili per i capelli disidratati o danneggiati, con doppie punte o tendenti a spezzarsi. Il cetriolo è ottimo anche per chi ha un cuoio capelluto particolarmente secco. Dunque, ecco perché dovresti mettere il cetriolo sui capelli: li rinforza, nutre e idrata.

Come applicare il cetriolo sui capelli

Ma come fare per sfruttare tutti i benefici del cetriolo sui capelli? Il primo metodo è una maschera nutriente. Ti serviranno solo:

a) un uovo;

b) mezzo cetriolo;

c) un cucchiaio d’olio d’oliva.

Prova a frullare assieme tutti questi ingredienti, filtrare il composto ottenuto e applicare la maschera nutriente sui capelli. Lasciala agire per una ventina di minuti prima di sciacquarla via.

Sostituto dello shampoo

C’è addirittura chi usa il cetriolo per sostituire lo shampoo. Questo metodo ti permette non solo di reidratare i tuoi capelli, ma anche di risparmiare soldi e aiutare l’ambiente. Inoltre, è perfetto per chi preferisci servirsi solo di ingredienti naturali per i propri capelli. Lo shampoo al cetriolo si prepara frullando assieme:

a) due cetrioli;

b) il succo di due limoni;

c) acqua quanto basta.

Poi applica e sciacqua via il prodotto come se fosse un normale shampoo. Vedrai che i tuoi capelli saranno non solo puliti, ma anche sani.