La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato in diverse occasioni il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Le multe possono arrivare per il mancato rispetto di norme e regolamenti sia a titolo personale che in capo ad un soggetto giuridico. In altre parole, rischiamo la multa sia come privati cittadini che come imprese.

In questo articolo cercheremo di comprendere l’impatto fiscale delle sanzioni economiche. Insomma, le multe si scaricano dalle tasse? La risposta non è così scontata poiché nessuna norma indica chiaramente la possibilità o meno di dedurre le sanzioni pagate. Inoltre, la giurisprudenza non è sempre della stessa opinione.

Con il risultato che rispondere a questa domanda diventa complesso. Vediamo quindi se una sanzione può dare diritto ad un successivo vantaggio fiscale.

La deducibilità delle sanzioni

Come abbiamo già visto, non esiste alcuna legge che stabilisca chiaramente se le multe si scaricano dalle tasse. Tantomeno abbiamo indicazioni sulle eventuali modalità. Dobbiamo quindi rifarci alla giurisprudenza in materia che si è espressa più volte riguardo richieste di deduzione fiscale.

In linea generale la deducibilità di una spesa abbassa il reddito imponibile in proporzione ai costi sostenuti. Si tratta quindi di un modo assolutamente legale per pagare meno tasse. Questa è una facoltà concessa sia ai privati cittadini che a professionisti ed imprese, anche se con modalità differenti.

Per individuare le spese deducibili, dobbiamo considerare quanto disposto dal D.P.R. 917/1986 ed in particolare il cosiddetto principio dell’inerenza. Secondo la norma, un’impresa può portare in deduzione esclusivamente le spese strettamente connesse all’attività aziendale. Ad esempio, i costi per un macchinario o i canoni d’affitto di un locale commerciale. Il dubbio, quindi, è relativo all’inerenza delle sanzioni che intendiamo dedurre.

Le multe si scaricano dalle tasse?

In mancanza di una norma specifica, dobbiamo rimetterci ad indicazioni dell’amministrazione finanziaria e ad alcune sentenze. La circolare 98/E/2000 del Ministero delle Finanze indica chiaramente l’indeducibilità di tutte le tipologie di sanzione.

I funzionari del Ministero argomentano la posizione anche sottolineando come un’eventuale deducibilità ridurrebbe l’impatto della sanzione. Un orientamento confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7071/2000. La Commissione tributaria di Milano, con la sentenza 370/2001 ha però espresso un parere ben diverso.

Per i giudici meneghini, infatti, la stessa amministrazione finanziaria consente la deduzione fiscale di alcune sanzioni civili. Inoltre, l’indeducibilità causerebbe una doppia azione sanzionatoria. Sulla base di quanto analizzato, è impossibile determinare con certezza se le multe si scaricano dalle tasse. Certamente questo meccanismo non è automatico e un tentativo potrebbe determinare un contezioso con il Fisco.