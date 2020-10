Ogni italiano conosce questa piccola verità: una buona mattinata non è tale senza un buon caffè. Ma, ormai, siamo talmente abituati alla carica mattutina di caffeina, che spesso non facciamo più attenzione alla bontà della nostra bevanda preferita. Per fare un buon caffè è importante ripartire dai fondamentali! Ecco perché oggi voglio esplorare con voi le basi su come fare un buon caffè. Capisci se preferisci caffè di specie arabica o robusto. Questa guida ti permetterà di fare il caffè giusto per ogni occasione e di risvegliarti con la carica giusta al mattino! Prepara il caffè perfetto per ogni occasione con questa guida ai fondamentali e non te ne pentirai di certo.

Differenze tra caffè di specie arabica e robusto

Iniziamo con la qualità arabica. Questa specie di caffè cresce rigogliosa in tutte le regioni dal clima tropicale con temperature sopra i 20° e in ambienti riparati. Più delicata della sorella robusta, non sopporta ambienti aridi, gelate invernali o venti forti.

Ogni bacca di arabica produce solamente due chicchi di caffè di un colore tra il giallo e il verde. La delicatezza di questi chicchi fa in modo che il loro trattamento richieda attenzione e precisione, in particolare in fase di tostatura.

Questa attenzione nelle fasi di lavorazione viene ripagata dalla qualità del caffè prodotto, decisamente superiore a quello della sorella.

La qualità di caffè robusta si presenta invece più adattabile e resistente. Essa è infatti capace di adattarsi a forti sbalzi di temperatura ed è caratterizzata da una spiccata velocità di crescita. Queste caratteristiche ne permettono la coltivazione in terreni in cui la più fragile controparte non riuscirebbe a sopravvivere.

Quale miscela scegliere?

Se amate un caffè dal retrogusto dolce, ma dal sapore intenso e ricco, sarete sicuramente puntate sulla qualità robusta. Inoltre, i tassi di caffeina di questa variante si attestano tra l’1,7% e il 3,5% a seconda della variante scelta.

Se, invece, siete amanti dei profumi delicati e di sapori più morbidi, la qualità arabica fa invece per voi. Questa variante presenta, inoltre, una percentuale minore di caffeina, che vanno dallo 0,8% al 1,5% a seconda delle varianti.

