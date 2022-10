Soldi in arrivo per i Gemelli, ma non per altri due segni cui andrà tutto male

L’Ariete dovrebbe smetterla di tirare le cose troppo in là. Sappiamo benissimo che trascinare un rapporto che non funziona non giova a nessuno. E impedisce di ricostruire qualcosa di più solido.

Sarà una settimana all’insegna delle cure personali per il Toro. Finalmente, faranno quel nuovo taglio di capelli che ringiovanisce e va di moda in autunno. E vivere in maniera più spensierata renderà la vita meno pesante.

Soldi in arrivo per i Gemelli, ma occorre fidarsi di più delle proprie sensazioni. Anche perché la Borsa potrebbe dare una mano inaspettata e investire potrebbe non essere una cattiva idea. Qualche problema, invece, nella cerchia di amici.

Il Cancro imparerà a sue spese che essere troppo gentili non sempre aiuta

Troppa generosità non sempre aiuta. E il Cancro lo sperimenterà su se stesso. Ha dato tanto agli altri, ma ora che si avrebbe bisogno di loro, questi gireranno le spalle. Poco male. Compreranno qualcosa che tirerà su il loro morale.

Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Il Leone dovrebbe fare sue le parole di Edoardo Bennato. Be quiet, bisogna stare tranquilli. Pensare, piuttosto, a cosa fare nel prossimo fine settimana, così da distrarsi.

Una settimana colorata di rosso come l’amore per i nati sotto la Vergine. L’affinità con il partner non è mai stata così alta, tra continui ricambi di tenerezze. Quasi inevitabile che il tutto si concluderà con un weekend romantico.

Tempo di bilanci, in anticipo, per la Bilancia, mentre lo Scorpione pensa solo all’amore

La fine di ottobre, ormai vicina, porterà la Bilancia a chiudere i rapporti con chi, da tempo, le sta mettendo il bastone tra le ruote. Anche se non siamo a Capodanno, non è mai troppo tardi per ripartire nei sentimenti.

Che novità. Lo Scorpione corteggerà una nuova “preda”. È più forte di loro. Se mettessero la stessa energia anche nel lavoro, le cose andrebbero certamente meglio della attuale situazione.

Momenti di grande preoccupazione per il Sagittario. La bolletta della luce aumentata e la bolletta del gas triplicata li hanno mandati in rosso. Dovranno capire come riuscire a riportare i conti a posto, ma non sarà facile.

Soldi in arrivo per i Gemelli, ma non per altri due segni cui andrà tutto male

Che sta succedendo al Capricorno? Improvvisamente, hanno deciso che la vita sociale non fa per loro, in questo momento. Peccato, perché gli astri dicono che potrebbero incontrare persone favorevoli al proprio destino.

Non è una loro fissazione, qualcuno ha deciso di screditare l’Acquario. Parlando alle spalle e inventando cose non vere. E anche in amore le cose non stanno andando per il meglio. Quasi quasi, meglio chiudersi in casa.

Momento delicato anche per i Pesci. C’è il rischio che qualche loro parola possa essere male interpretata, creando qualche incomprensione non voluta. Perciò, farebbero bene a contare fino a 10 prima di aprire bocca.

Lettura consigliata

Sarà un autunno d’oro per il Cancro e Leone, ma corna in arrivo per questo segno