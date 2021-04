Oggi parliamo di un alimento che conosciamo proprio tutti e che utilizziamo spessissimo in cucina. L’uovo infatti fa da protagonista a molte delle nostre ricette preferite. È perfetto per uno spuntino quando siamo di fretta. È essenziale nella composizione di molti dei dolci che amiamo. Inoltre è possibile cucinarlo in tanti modi diversi uno dei quali è spiegato in questo articolo.

Insomma, diciamoci la verità, non potremmo vivere senza l’uovo in cucina. È proprio per questo che di solito questo alimento non manca mai nelle nostre case. Quasi tutti però conoscono solo questa sua funzione e cioè il suo utilizzo in cucina. Pochi sanno che l’uovo può essere usato in modi alternativi per semplificarci la vita in molti casi.

Continuando a leggere queste righe possiamo quindi scoprire uno di questi metodi che pochi conoscono. Ecco perché dovremmo mettere le uova crude nei vasi delle piante. Scopriamolo insieme.

Le uova come nostre alleate

L’uovo contiene sostanze quali sodio, magnesio, potassio, sali minerali ma anche grassi buoni e proteine. Inoltre grazie al calcio presente nel tuorlo dell’uovo le radici avranno meno probabilità di marcire.

Proprio per tutte queste sostanze che fanno bene al nostro organismo, l’uovo potrebbe essere perfetto anche per nutrire le nostre piante.

Infatti, questo alimento potrebbe essere un nostro alleato nella crescita e la fioritura del nostro giardino o dei nostri terrazzi.

Come muoversi

Iniziamo riempiendo un vaso con pochi centimetri di terriccio. Disponiamo ora un uovo crudo sullo strato più esterno. L’uovo però dovrà avere un piccolo foro che possiamo creare con un ago per cucire.

Adesso possiamo andare a coprire tutto con altri strati di terra fino a riempire tutto il nostro vaso.

A questo punto sarà necessario aspettare 5 o 6 giorni per far sì che il nostro uovo crudo vada a riempire il terreno delle sue sostanze nutrienti.

Questo avverrà solo dopo che l’uovo sarà andato in decomposizione. In questo modo avremo con grande semplicità un terreno fertilizzato senza usare prodotti chimici che spesso rovinano le nostre piante.

Solo ora possiamo piantare i nostri semi e aspettare che diano i loro frutti.

Grazie a questa incredibile tecnica da oggi in poi non getteremo più le uova scadute.

Ecco perché dovremmo mettere le uova crude nei vasi delle piante.