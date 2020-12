Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come tutti sanno l’uovo è un alimento molto sano e consigliato in tutte le diete bilanciate. Questo alimento infatti presenta una buona parte proteica nell’albume e la giusta quantità di grassi buoni nel tuorlo. È inoltre semplicissimo e velocissimo da cucinare. È perciò l’alimento giusto da mangiare soprattutto quando si è di fretta.

Esistono varie teorie riguardo l’uovo. C’è chi afferma che il nostro organismo è in grado di assimilarne anche uno ogni giorno e chi invece consiglia di mangiarne solo due a settimana.

Inoltre, esistono molti modi in cui possiamo prepararlo. Sodo, in camicia, fritto, strapazzato. Ma possiamo anche utilizzarlo mescolato con altri ingredienti per ideare ricette sane e sfiziose.

In questo articolo oggi vogliamo proporre un metodo alternativo. Come cucinare l’uovo fritto in modo semplice e veloce in meno di un minuto di microonde.

Il procedimento

Il primo passo consiste nello sgusciare l’uovo, metterlo in un piattino e inserirlo nel nostro forno a microonde.

Accendiamo il fornelletto a circa 650 watt di potenza per 40 o 45 secondi. Terminati i minuti indicati, controlliamo che l’uovo abbia la consistenza che vogliamo ottenere. Se risulta ancora troppo morbido e il tuorlo ancora troppo liquido, riponiamolo all’interno del microonde e lasciamolo cuocere per qualche altro secondo.

Una volta ottenuto il giusto aspetto e la giusta consistenza possiamo ora estrarlo e gustarlo come preferiamo. Possiamo aggiungerci un po’ d’olio, un po’ di sale e un po’ di pepe. Cucinando l’uovo fritto in questo modo avremo la possibilità di non dover utilizzare alcuna padella.

Andremo perciò a risparmiare tempo nella cottura ma potremo evitare anche di perdere tempo nel lavare la padella che altrimenti avremmo utilizzato.

Altri metodi

Con il metodo del microonde è inoltre possibile cucinare l’uovo anche in altri modi, ad esempio strapazzato o in camicia.

Ecco quindi svelato come cucinare l’uovo fritto in modo semplice e veloce in meno di un minuto di microonde.