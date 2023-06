Ecco perché dovremmo fare pipì sempre in questa precisa posizione. Uomini e donne, la scienza non ha dubbi: ne va della salute

Quando siamo in giro e sentiamo il bisogno di fare la pipì scatta la caccia al bar. Dove ordinare il caffè e chiedere se ci sia un bagno. Tante volte, ci si trova davanti una toilette alla turca e se si è donne tocca fare delle contorsioni non sempre piacevoli. Eppure, la scienza ha stabilito che esiste un’unica posizione per fare pipì in modo corretto. Uomini e donne.

“Scusi, dov’è il bagno”? Alzi la mano chi, in pieno shopping, non si sia trovato nella condizione urgente di dover fare pipì. Andando alla caccia al tesoro di un bar dove, con la scusa del caffè, rintanarsi in bagno per fare i nostri bisogni.

Quello che ti trovi davanti, non sempre è piacevole. A parte il tipo di bagno e la mancanza, spesso, del bidè, non sempre le condizioni igieniche sono al top. Non tanto per colpa del povero proprietario, ma per la mancanza di educazione degli avventori. Che a casa loro sono attentissimi, mentre in giro non beccano il buco del bagno neanche sotto tortura.

Pensiamo solo a fare la pipì, ma non ci preoccupiamo di come la facciamo. E la scienza ci bacchetta

A parte questo, il vero problema, soprattutto per una signora, è doversi adattare, magari alla turca. Non ci si può sedere sul comodo water e si deve cercare di fare i bisogni senza bagnarsi le scarpe. Magari, piegandosi che neanche nella ginnastica posturale del mercoledì, in palestra.

Diciamo che fare la pipì è una necessità e non ci badiamo più di tanto a come espletiamo questa funzione fisiologica. Basta farla. Anche se la regola dei 21 secondi non dovrebbe mai essere tradita. In realtà, se leggessimo quello che dice la scienza, non sarebbe così scontato. Infatti, ecco perché dovremmo fare pipì sempre in questa precisa posizione e non in altre. E vale per tutti, uomini e donne.

Gli uomini dovrebbero farla in piedi o seduti? Ecco la risposta

Partiamo dagli uomini. Come dovrebbero fare la pipì? In piedi o seduti? Diciamo che, tradizionalmente, l’uomo la fa in piedi e la donna seduta, in funzione anche dei nostri organi. In più, soprattutto quando si è in giro, si pensa così di essere meno esposti ai batteri presenti nelle zone umide delle tazze.

E poi è visto come una sorta di mascolinità. L’uomo che si siede a far pipì è come se la perdesse. Una sciocchezza, soprattutto alla luce di quanto affermato dalla scienza. Vediamo cosa.

Ecco perché dovremmo fare pipì sempre in questa precisa posizione. Questione di salute

Ebbene, la scienza non ha dubbi. Uomini e donne dovrebbero sempre fare la pipì da seduti, senza distinzione di sesso. Anche perché, in piedi, si fa più fatica a svuotare completamente la vescica. Quando si è seduti, invece, si favorisce l’apertura dell’uretra. Il che, tradotto, significa migliore minzione. E, magari, ci evita di alzarci spesso di notte, anche se potrebbe essere sintomo di questa patologia.

Addirittura, c’è chi suggerisce, in gradi, la posizione ideale. Non solo seduti, dunque, ma in una posizione specifica. Che, secondo alcuni è stare seduti, ma leggermente piegati in avanti e non con il busto eretto. Questo, pare, favorirebbe ancor di più la minzione, perché aumenterebbe, in modo passivo, la pressione addominale.