Chi sono l’uomo e la donna che guadagneranno più soldi in Borsa nei prossimi 12 mesi? I Tarocchi rispondono

La nostra è una testata che si occupa di fornire previsioni di tipo finanziario. Queste sono supportate da mezzi tecnici e matematici, tuttavia, oggi vogliamo avvalerci anche di strumenti antichi e meno scontati, ovvero gli oracoli che regnanti e uomini d’affari interrogano dalla notte dei tempi

Abbiamo già identificato le date del 29 settembre, del 30 ottobre e del 30 novembre come momenti focali dell’anno borsistico. In esse dovrebbero delinearsi minimi e massimi relativi e assoluti. Lasciando per un attimo da parte quelli che sono i parametri reali e gli obiettivi dei mercati per l’anno in corso, vogliamo darci a quesiti di ordine più umanistico. O meglio ancora, mistico. Con questa stesura di Tarocchi, infatti, vogliamo sapere che sono l’uomo e la donna che guadagneranno più soldi in Borsa nei prossimi mesi. Al di là di quelli che sono i consueti strumenti finanziari. Non vogliamo, dunque, dare una risposta di ordine tecnico, ma delineare il profilo dei fortunati che potrebbero davvero avere accesso a ingenti capitali. Con la speranza che qualche borsista possa davvero riconoscersi ed essere baciato dalla Dea Bendata.

Chi sono l’uomo e la donna che guadagneranno più soldi in Borsa secondo i Tarocchi

In questa stesura libera e di stampo generale, vogliamo identificare il più possibile le energie, maschili e femminili, di coloro che trarranno maggiori soddisfazioni dalle proprie attività in Borsa. Cercheremo di fornire più dettagli possibili in merito al carattere, l’età, lo status sociale, l’aspetto fisico. Lo scopo è dare l’opportunità a chiunque di riconoscersi in questi profili, oppure no.

Chi è la donna

La stesa si apre con l’arcano dell’Imperatrice, verosimilmente una lavoratrice autonoma, creativa, proprietaria di una sua attività come ditta individuale. Si tratta di una donna giovane e piacente, con un’età compresa tra i 20 e i 40 anni, forse mamma, o comunque ancora fertile. Ha subito inganni e tradimenti, data la presenza dell’arcano del Diavolo, del 7 di Spade e del 3 di Coppe.

Ciò, sia in ambito sentimentale che in ambito famigliare (10 di Denari). La presenza del 6 di bastoni parla di un probabile segno di fuoco, Leone, Ariete o Sagittario. Si delinea il profilo di una persona combattiva, che si scoraggia difficilmente di fronte alle difficoltà e che in sé cela dei lati ombra. L’arcano del Diavolo, in quella posizione, può significare anche una predisposizione al gioco d’azzardo. Nonostante i gravi problemi affrontati nella vita (Arcano della Torre) questa donna è sicuramente destinata alla rinascita e al successo (Arcano del Bagatto, Forza, Mondo in chiusura).

Chi è l’uomo

Quest’uomo fortunato si identifica con l’Arcano del Papa, che descrive una persona di età compresa tra i 50 e i 70 anni, forse padre di famiglia (10 di Denari). La presenza del Re di Denari suggerisce una persona affermata, un segno di Terra (Toro, Vergine, Capricorno). L’Arcano della Giustizia, seguito dal 7 di bastoni e dal 9 di Denari, anticipato dall’8 di Spade, può significare che questa persona sta sborsando molti soldi per una causa giuridica. Probabilmente, un divorzio. Quest’uomo autorevole e di posizione consolidata, potrebbe anche aver ricevuto inganni nell’ambito di una società (6 di Denari) da parte di un segno d’acqua (Scorpione, Pesci o Cancro). Situazione dalla quale, ad ogni modo, si sta allontanando con successo.