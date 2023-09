Comprare casa al mare anche a meno di 40mila euro in Sicilia, in questa meravigliosa città costiera

Una vita fronte mare? Perché no? Sono molti coloro che grazie allo smart working possono godere di spazi di vacanza più prolungati. Ecco allora che avere una casa di proprietà in una città costiera rende tutto molto più semplice.

Vivere vicino al mare è un modo per prolungare le vacanze all’infinito. Il mare è bello anche in inverno e nelle località costiere del Sud l’estate arriva prima e finisce ad autunno inoltrato. Inoltre, l’introduzione dello smart working in molte aziende permette a tanti di lavorare anche dai luoghi di vacanza e di prolungare il periodo di villeggiatura. Comprare casa al mare anche di piccole dimensioni potrebbe essere quindi una scelta strategica. Ecco dove.

Prezzi abbordabili

Per contenere i costi di una seconda casa è importante scegliere una zona in cui il prezzo delle abitazioni sia contenuto e il costo della vita non particolarmente alto. Le quotazioni del mercato immobiliare sono una buona guida per comprare casa a costi abbordabili. Ci sono bellissime località dove il prezzo degli immobili risulta mediamente più basso che altrove, come Marsala, in provincia di Trapani, dove le case hanno una quotazione media di 936 euro al mq con una forbice che va da un minimo di 811 euro al mq a un massimo di 1441 euro al mq. Anche gli affitti sono accessibili con una quotazione media di 5,72 euro al mq. Questo significa che affittare un bilocale di 50 mq costa circa 286 euro al mese.

Un centro storico ricco di fascino

Marsala è una città affacciata sul Mediterraneo, proprio di fronte alle isole Egadi. Favignana si raggiunge in traghetto con partenza da Marsala in 30 minuti. Le temperature si mantengono miti tutto l’anno e diventano particolarmente piacevoli in primavera e in autunno. Marsala non è solo una città di mare ma vanta anche un centro storico ricco di fascino e di testimonianze del passato. Palazzi spagnoli e chiese barocche, ex conventi trasformati in hotel e l’antico decumano massimo diventato la strada dello struscio, il Cassaro. All’esterno della città, nella Riserva Naturale Isole dello Stagnone, Marsala riserva un altro gioiello, le Saline, con lo spettacolo di mucchi di sale accatastati, protetti da tegole rossicce.

Comprare casa al mare anche senza spendere un patrimonio

Al tramonto le saline offrono uno spettacolo straordinario con il sole che riflette i suoi bagliori nelle vasche, creando mille sfumature di colore. D’inverno la zona si riempie di fenicotteri rosa che nidificano qui. Ma Marsala è anche la città del vino denso e liquoroso che porta lo stesso nome, da degustare nelle cantine accompagnato da gustosi stuzzichini.

Soggiornare nel centro storico di Marsala è il modo migliore per vivere la città con la sua vivace movida e apprezzarne le bellezze. L’offerta immobiliare è vasta e permette di scegliere in base alle proprie esigenze. Ecco alcuni esempi. Si può comprare un quadrilocale di 80 mq a 45.000 euro, situato in pieno centro storico a pochi passi dalla cattedrale. L’immobile, in buono stato, è venduto dall’agenzia Sicilcasa immobiliare. Oppure, spendendo 37.000 euro si può avere una casa indipendente di 90 mq che conserva una bella pavimentazione in ceramica marsalese. L’immobile, situato a pochi passi dal centro storico, è venduto dall’agenzia immobiliare Millihome.

(n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Si rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)

