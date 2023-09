3 fiori e piante da regalare o da tenere a casa che costano pochissimo per fare bella figura

Sapere risparmiare qualche euro ottenendo splendidi risultati è una dote molto utile nella vita di tutti i giorni. D’altro canto, l’educazione finanziaria passa per tanti piccoli gesti, anche legati alle scelte giuste per arredare o per fare un regalo significativo. Senza dimenticare che la stessa parola economia deriva dal greco oikos, ovvero casa. Insomma, una corretta gestione delle questioni domestiche è la base per una corretta gestione del denaro. E dunque, come poter risparmiare su splendide piante?

Scegliere delle piante e dei fiori che hanno un’ottima resa, un significato profondo, e dei costi ragionevoli ci permette di massimizzarne l’utilità. Non è necessario riempire casa di orchidee ed ortensie, notoriamente costose. Ecco invece 3 fiori e piante da regalare o da tenere a casa per arredare con stile senza spendere un patrimonio.

Dalle quote alpine un minimo investimento che rende in bellezza ed eleganza

La stella alpina è un simbolo rinomato di purezza e semplicità. Molti la collegano alle praterie alpine dove talvolta, con grande fortuna, potremmo incontrarla ad alta quota. Raccoglierla è vietato, vista la rarità di questo splendido fiore. Non tutti però sanno che esistono le stelle alpine acclimatate. Prediligono il sole diretto, e non amano la pioggia. Basta innaffiarle due volte a settimana. Regalarle o esporle nel nostro balcone, sarà un atto di economica eleganza. Il prezzo di un esemplare è molto contenuto: una piantina con vaso da 14 cm si trova tra i 7 ed i 10 €. Nei rifugi alpini è molto di tendenza arredare le tavole imbandite. In generale faremo una splendida figura.

Se vogliamo regalare una pianta dal significato notoriamente ben augurante, che non costi tanto ma dalla sicura resa estetica, possiamo puntare su un grande classico: il Benjamin Ficus, ancora piccolo, ha costi decisamente ridotti rispetto alle costose piante da appartamento che spesso troviamo nei negozi specializzati. Quello in vaso da 17 centimetri sul mercato è reperibile ad un costo tra i 15 ed i 20 €. Non male per un simbolo sacro della religione buddista, pianta nazionale della Thailandia, universalmente riconosciuta come pianta d’arredamento e semplice da mantenere. Nobile semplicità e quieta grandezza, sembra essere questo il segreto di questa pianta, un vero e proprio investimento sul lungo termine.

Se cerchiamo qualcosa di colorato, spensierato e felice, dal costo contenuto, la nostra pianta è la calancola arancione. Ufficialmente una pianta grassa, semplice da curare e che ha bisogno di poca acqua. In realtà si tratta di una pianta che porta un’esplosione di colori e felicità in casa, con le sue prolungate vistose fioriture. Il prezzo è davvero minimo. Un vasino da 10 o 12 centimetri varia in media tra i 3 ed i 5 €. Ma la resa la fa prediligere rispetto a tante altre. Basso prezzo e ottimo impatto, sia da interno che per inondare di gioia il balcone. È proprio quello che ci vuole.

