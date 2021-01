Fare sport fa bene a mente e corpo. Andare a fare una corsa a metà o a fine giornata ci aiuta a rilassarci e a tenerci in forma. Lo stesso avviene con il tennis, il basket o altre attività. Molti sport, però, aiutano a far star meglio solo alcune parti del nostro corpo. E se, per esempio, si hanno problemi di articolazioni, è difficile trovare un’attività che non le sforzi.

Pochi sanno che uno degli sport più completi che non va a sforzare le articolazioni è il nuoto. Le controindicazioni per questa attività motoria sono pochissime. Anzi, sembra fare bene a tutto il corpo e anche alla nostra mente. Ecco perchè bisognerebbe preferire il nuoto come sport.

I mille benefici del nuoto

Tantisse persone dovrebbero andare in piscina a nuotare. Come dicevamo, i benefici di questo sport sono tantissimi e le controindicazioni sono pochissime. Infatti, è un’attività ottima per chi è in sovrappeso e vuole dimagrire. Il nuoto non va a sovraccaricare le articolazioni, né la schiena, e permette di allenarsi in tutta tranquillità.

Il nuoto aiuta anche a combattere la cellulite. La pressione dell’acqua aiuta infatti a combatterla. Inoltre, nuotare permette di scolpire diversi muscoli del corpo. Provando diversi stili, potremo lavorare su gambe, glutei, braccia e spalle. In più, nuotare fa bene al cuore, fa bruciare tantissime calorie e fa dimagrire velocemente.

Il nuoto è uno sport che porta benefici non solo al corpo ma anche alla mente. Come anche altre attività, nuotare favorisce il rilascio di endorfine. Queste aiutano a regolare l’umore e riducono lo stress.

Nuotare regolarmente può anche aiutare a combattere l’insonnia e lo stress. Prendersi una pausa per buttarsi nell’acqua può quindi essere un buon modo per gestire i periodi più stressanti. Tra l’altro, nuotando dobbiamo concentrarci sulla nostra coordinazione e non su altro. Questo aiuta la mente a svuotarsi e a non fermarsi su pensieri ansiosi e negativi.