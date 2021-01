Durante la sessione esami gli studenti universitari sono sottoposti a tantissimo stress. La loro attività principale è studiare per prepararsi agli esami. Questi, tra l’altro, sono spesso uno dopo l’altro e non c’è tempo per riposarsi. Inevitabilmente in questo periodo fa capolino anche l’ansia.

E non ha importanza se l’ansia compare solo la mattina dell’esame o addirittura qualche giorno prima. In questi casi essere agitati non è mai un bene. Combattere l’ansia può essere difficile e in molti casi è necessario rivolgersi a uno specialista. Noi, però, possiamo provare a rilassarci per dare il meglio agli esami.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Come rilassarsi ed eliminare l’ansia prima di un esame importante

Ci sono diversi trucchetti per rilassarci e cacciare via ansia e stress. Nei giorni prima di un esame prendiamoci dei momenti per noi. Per esempio, riserviamoci almeno un’ora al giorno per coltivare i nostri hobby o per prendere dell’aria fresca fuori casa. Può sembrare assurdo, ma staccando il cervello per un’oretta riusciremo a studiare con meno preoccupazioni e più concentrazione.

La sera evitiamo caffeina e alcolici. Possiamo invece berci una tisana rilassante o una camomilla. In questo modo riusciremo a dormire meglio. E ricordiamoci che dormire è importantissimo soprattutto nei periodi di stress.

Rilassarsi la sera prima

Ma come rilassarsi ed eliminare l’ansia prima di un esame importante? Con alcune piccole coccole riusciremo a ritrovare la calma anche la sera prima dell’esame. Per rilassarci possiamo fare una bella doccia o un bagno caldo. Occupiamo poi la serata con un film o con la nostra serie TV preferita: ci aiuterà a distrarci dall’esame.

Quindi prepariamo già la borsa e l’outfit per il giorno dopo. In questo modo la mattina dell’esame non dovremo fare le corse per prepararci e potremo prenderci 5 minuti per rilassarci. Inoltre, andiamo a dormire presto e cerchiamo di avere almeno 8 ore di sonno. E se continuiamo a pensare agli argomenti dell’esame non arrabbiamoci con noi stessi. Farlo è normalissimo!