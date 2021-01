Molti italiani conoscono sicuramente il nocino. Questo liquore viene ricavato dal mallo delle noci raccolte in un momento preciso dell’anno. Secondo le credenze popolari, le noci dovrebbero venire raccolte il 24 giugno, nella notte di San Giovanni. In questo momento le noci sono nella fase ideale per l’infusione e per la preparazione di questo liquore.

Il nocino può essere usato in diversi modi in cucina. In alcuni casi viene servito a fine pasto sopra a una coppa di gelato. In altri, lo si associa con il parmigiano. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono una ricetta di carne che vede come protagonista il nocino. Ecco come preparare un profumatissimo filetto al nocino in soli 20 minuti.

Ingredienti

Questa gustosa ricetta prevede pochissimi ingredienti. I protagonisti sono la carne di manzo e il profumato liquore nocino. Ecco quindi gli ingredienti necessari:

4 medaglioni di filetto di manzo;

2 bicchierini di nocino;

60 g di burro;

Brodo di carne q.b.;

Sale q.b.

Inoltre, la preparazione del filetto al nocino è velocissima. Come vedremo bastano solamente 20 minuti per portare in tavola un piatto davvero squisito. Vediamo insieme come fare.

Come preparare un profumatissimo filetto al nocino in soli 20 minuti

Mettere a scaldare il brodo di carne in un pentolino. Prendere una padella molto capiente e metterla a scaldare a fuoco basso. Tagliare grossolanamente il burro a pezzi e metterlo in padella. Far sciogliere a fuoco basso. Prendere i filetti di manzo e metterli in padella. Far rosolare bene da entrambi i lati.

Aggiungere un mestolino di brodo di carne. Far cuocere i filetti di manzo per circa 5 o 6 minuti per lato. Aggiungere un pizzico di sale. Spruzzare la carne con il nocino. Quindi inclinare la padella e infiammare. Impiattare e servire in tavola non appena si è spenta la fiamma. Ed ecco pronto un piatto dal profumo e dal gusto strepitosi!