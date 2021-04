Occuparsi di un orto non è sempre facile. Soprattutto nella stagione calda, quando le piante hanno bisogno di più cure e attenzioni.

Soprattutto durante l’estate, può capitare di doversi assentare per diversi giorni da casa. Perché magari siamo riusciti finalmente ad organizzare la tanto sperata vacanza. In questo caso, quello che ci si domanda è come aver comunque cura delle nostre piantine. Perché non gli manchi il giusto apporto d’acqua mentre non ci siamo noi.

Risolvere questo problema è più facile del previsto. Basta aguzzare l’ingegno ed in poco tempo avremo il nostro piccolo impianto di irrigazione fai da te.

Ecco perché basta qualche semplice bottiglia di plastica per risolvere questo comune problema dell’orto.

Bottiglia e filo per i vasi

Le bottiglie di plastica possono esserci di grande aiuto per innaffiare le piante quando siamo via. Il primo metodo prevede l’aiuto di un filo di cotone o nylon abbastanza spesso. Lo inumidiamo in una bacinella con dell’acqua. Dopodiché lo caliamo nella bottiglia mezza piena, lasciando fuori una parte. È importante che la bottiglia sia più alta del vaso.

A questo punto avviciniamo la bottiglia al vaso e facciamo passare il filo tutt’attorno al terriccio. In questo modo dovremmo garantire un’umidità costante alla nostra piantina per circa 5-6 giorni.

Proviamo con le bacchette di legno

Un altro metodo veloce ed efficace per irrigare le piante di casa prevede l’utilizzo di qualche bacchetta di legno. Per prima cosa, con l’aiuto di un cacciavite, facciamo qualche piccolo foro sul tappo di plastica della bottiglia. Per far prima potremmo scaldare la punta con un accendino. Incidiamo poi con un taglierino la bottiglia nella parte inferiore, senza staccarla totalmente. Servirà da serbatoio per versare l’acqua.

Quindi stendiamo due o tre strisce di colla a caldo lungo la bottiglia e vi incolliamo le bacchette di legno. Ora non ci resta che inserirla nel terriccio del vaso al contrario. Avremo ottenuto il nostro praticissimo sistema di irrigazione a goccia fatto in casa.

Il metodo delle bottiglie interrate

Nel caso le piante siano a diretto contatto col terreno, possiamo tentare sotterrandovi delle bottiglie vicino. Basta prima fare un paio di piccoli fori sul fondo e lasciare il tappo avvitato. Le riempiamo poi con l’acqua e le inseriamo in piedi dentro il terriccio.

Ed ecco fatto il nostro sistema di irrigazione semplice e veloce. Ecco perché basta qualche semplice bottiglia di plastica per risolvere questo comune problema dell’orto.