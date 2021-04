Molti indumenti possono essere utilizzati per cose sorprendenti e di grande utilità in casa. Nonostante ciò, però, nessuno si potrà mai immaginare che questo indumento può essere utilizzato per decorare la casa, avere un bucato pulito, profumato e perfetto.

Stiamo parlando dei vecchi collant che solitamente si tende a buttare quando invece possono essere molto utili se usati in un certo modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa, avevamo già segnalato alcuni suggerimenti su come usare i vecchi collant in modo utile. In questa sede, invece, spiegheremo altri modi incredibili e sorprendenti del loro utilizzo.

I collant come decorazioni e sacchetti protettivi per capi delicati

Innanzitutto, possono essere riciclati per decorare la casa trasformandoli in dei fiori partendo dal loro tessuto per formare i petali. Basterà un piccolo filo di ferro per creare la corolla e sopra ogni petalo bisognerà mettere un piccolo pezzo di tessuto del collant.

Per fissarli meglio serviranno ago e filo cucendo verso il centro del fiore. Si potrà inoltre impreziosirlo con qualche perlina. Il secondo stupefacente utilizzo è per il bucato. Infatti, è bene sempre conservarsi un paio di vecchi collant perché possono essere utili se si vogliono lavare capi delicati in lavatrice.

Infatti, possono essere usati come sacchetto protettivo per capi di abbigliamento di piccole dimensioni per non rovinarli. Una volta inseriti i vestiti sarà sufficiente chiudere con un nodo la parte aperta e i vestiti saranno protetti. Una volta lavati, i capi delicati hanno, però, bisogno di essere stesi.

Sono utili anche per stendere la biancheria

In particolare, se abbiamo lavato maglioni o abiti leggeri usare le mollette potrebbe essere uno sbaglio. Il motivo è che c’è l’alto rischio che lascino segni sul tessuto che difficilmente si potrebbero eliminare.

Una soluzione per risolvere questo problema è utilizzare una parte di un vecchio collant passandola da una manica all’altra dell’indumento e tenderla come se fosse una corda. Fatto ciò, sarà sufficiente fissare le mollette all’estremità dei collant che sporgeranno e il gioco è fatto.

Ecco spiegato perché nessuno si potrà mai immaginare che questo indumento può essere utilizzato per decorare la casa, avere un bucato pulito, profumato e perfetto.