L’estate ci permette di mettere in mostra tutta la nostra sensualità e sbizzarrirci con i capi più originali. Pantaloncini corti, top con la schiena nuda, vestitini svolazzanti che valorizzano le nostre forme. Quando si tratta di andare in spiaggia, però, il problema è sempre lo stesso. Cosa indossare come copricostume che non sia il solito vestitino comodo o il classico pareo?

Sensualità da vendere con questo capo perfetto per la spiaggia e le serate estive

L’alternativa perfetta è un capo che andava molto di moda anni fa, ma che sta tornando prepotentemente in auge nell’ultimo periodo. Stiamo parlando della canotta a rete. La ricorderemo tutti, questa canotta una ventina di anni fa era praticamente su ogni copertina delle riviste di moda. Dalla trama più fitta, fino alla rete dai quadrati più larghi, ce n’era per tutti i gusti.

Ma come abbinarla al giorno d’oggi per un look strepitoso? Prima di tutto, colore a contrasto quando la usiamo come copricostume. Una stupenda canotta nera o scura, un po’ oversize e lunga fino ai fianchi. I quadrati devono essere di media dimensione. Sotto indossiamo un costume intero, super alla moda questa estate. Bianco o addirittura in pizzo sangallo. L’effetto sarà strepitoso e nessuno potrà fare a meno di notarci.

Per la sera?

Le trasparenze della canotta a rete ci consentono di giocare sul vedo non vedo. Niente di più sensuale che questo effetto che crea la magia del mistero. Se ci sentiamo più audaci, possiamo indossare un bel corpetto di seta. Magari a contrasto, quindi canotta chiara e corpetto scuro o viceversa. Altrimenti, possiamo indossare anche una fascia monocromo. È più sportiva e rivela meno del corpetto, ma altrettanto elegante.

Quindi, sensualità da vendere con questo capo perfetto per la spiaggia e le serate estive. Con questo capo in valigia faremo sicuramente un figurone e risparmieremo spazio per portare una borsa o un paio di scarpe in più!

