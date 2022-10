Come risolvere il problema della condensa in bagno con 5 soluzioni pratiche

È un problema molto comune avere della condensa nel bagno. Questo accade soprattutto dopo aver fatto la doccia o comunque dopo aver usato l’acqua calda. L’umidità sprigionata dall’acqua calda sale, si deposita sulle superfici fredde e si raffredda di conseguenza, formando delle goccioline.

Questo fenomeno comporta la presenza di vapore nella stanza, sia in un bagno piccolo che in uno grande. Inoltre, tutte le superfici saranno bagnate e lo specchio appannato. Come risolvere il problema della condensa in bagno, quindi? Questo è assolutamente possibile e ci sono diverse soluzioni.

Ecco cosa fare se si crea la condensa in bagno con rimedi semplici e molto utili. Si può cercare di risolvere il problema quando si presenta, ma è anche molto importante prevenirlo. A lungo andare, infatti, quest’enorme quantità di umidità può causare la muffa sulle pareti.

Come risolvere il problema della condensa in modo facile e pratico

Il primo suggerimento, quello più logico e immediato, è quello di cercare di fare docce veloci. Questo per evitare che si formi il problema. Stare meno tempo sotto la doccia comporta benefici non solo per l’ambiente, ma anche per il costo della bolletta. Risparmiare è prerogativa di molti in questi tempi e in commercio ci sono dei dispositivi che possono far vedere il consumo reale di acqua in tempo reale.

Se, invece, si volesse fare una lunga e piacevole doccia calda, le soluzioni potrebbero essere altre. Per prima cosa è utile conoscere come funziona un deumidificatore. Si tratta di un apparecchio elettronico in grado di togliere l’umidità dall’ambiente circostante. In questo modo, non ci sarebbe sempre bisogno di pulire lo specchio del bagno. Tuttavia, ci sono anche deumidificatori naturali, come il sale. Basta mettere uno o due bicchieri colmi nella stanza e cambiarli ogni due o tre giorni.

Dopo la doccia veloce e l’uso del deumidificatore, si può considerare la temperatura. Lo sbalzo di temperatura crea più facilmente umidità. Quindi, per evitarne la formazione, se non si può abbassare la temperatura dell’acqua è utile alzare di qualche grado quella del bagno. Inoltre, dopo aver fatto la doccia la soluzione più pratica è quella di aprire subito finestra, se c’è, e porta. Areare la stanza è fondamentale per evitare ristagni di umidità.

Infine, può aiutare molto usare delle ventole. In inverno non è così semplice tenere le finestre e le porte aperte. Ecco che la soluzione potrebbe essere, quindi, l’istallazione di ventole apposite per il ricircolo di aria. Tutte queste soluzioni saranno pratiche ed efficaci.

Consigli per evitare la condensa

A volte è utile pensare di intervenire sulla struttura della stanza. Infatti, una finestra può far passare aria fredda e creare umidità in continuazione. A questo punto è indispensabile migliorare l’isolamento con i doppi vetri, ad esempio. In commercio ci sono diverse soluzioni.

Allo stesso modo, sarebbe opportuno migliorare il rivestimento interno del bagno. Oggi ci sono dei particolari tipi di intonaco idrorepellente che si possono mettere sia all’interno del box doccia, sia sul soffitto, la parte di solito scoperta. Per questo tipo di lavori, serramenti o rivestimenti interni ed esterni ci sono detrazioni e bonus disponibili molto interessanti.

In conclusione, si ricorda che, se il problema è già presente, con evidenti macchie di muffa all’interno del bagno, bisogna fare attenzione ai prodotti che si utilizzano per eliminarle.

