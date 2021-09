Oramai l’estate è praticamente finita con l’entrata del mese di settembre e dobbiamo essere pronti ad accogliere la stagione autunnale alle porte.

Non si finisce di lavorare neanche in questo periodo perché dovremo preparare e proteggere le piante del nostro orto a settembre in vista dell’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È importante fare attenzione alle dosi di acqua che diamo alle nostre culture durante settembre perché con il calo delle temperature potrebbero insorgere dei marciumi.

Le condizioni meteorologiche potrebbero causare un compattamento del terreno, per cui, è consigliato zappettarlo con frequenza per ossigenarlo bene insieme alle radici.

Ecco l’ortaggio da trapiantare a settembre per avere una prosperosa raccolta in inverno

Stiamo parlando del porro, ortaggio dalla facile coltivazione e caratterizzato da un gusto dolce e delicato che ci allieta durante le giornate più fredde.

È un alimento particolarmente versatile, infatti può essere consumato sia crudo che cotto ed abbinato a qualsiasi altra pietanza.

Le sue piantine si possono acquistare a fine estate ma devono essere piantate entro fine settembre, se le vogliamo presto sulle nostre tavole.

In tempi brevi vedremo i suoi fusti emergere dal terreno e man mano che li vedremo svilupparsi dovremo ricoprirli con del terriccio.

Questo per riuscire a conservare in perfette condizioni la base bianca del fusto che resterà quindi croccante.

Dopo circa tre mesi dal trapianto, potremo raccogliere i nostri porri che intanto avranno raggiunto i tre centimetri di larghezza.

Ecco l’ortaggio da trapiantare a settembre per avere una prosperosa raccolta in inverno che sarà il vero e proprio protagonista della stagione.

Ricetta

Utilizzando il porro potremo creare una ricetta perfetta per le giornate più fredde, in modo da assaporarne il suo sapore straordinario.

Per preparare una deliziosa torta salata dovremo per prima cosa lavare i porri, eliminare la parte verde e tagliarli a rondelle.

Accendiamo il fuoco, facciamo scaldare dell’olio e rosoliamo della pancetta a dadini, aggiungendoci poi due patate lesse a cubetti.

Lasciamo cuocere il tutto a fuoco medio basso per circa un quarto d’ora aggiungendoci del sale a preferenza.

Prendiamo della pasta frolla, stendiamola, posizioniamola in una tortiera con della carta da forno e intanto facciamo dei piccoli buchi sul fondo.

Poniamo il composto precedentemente preparato a base di porro in un contenitore e versiamoci all’interno 200 ml di panna da cucina e qualche foglia di timo per dar sapore.

Se ne abbiamo in casa, esiste un fantastico trucco che pochi conoscono per essiccare il timo senza spendere neanche un centesimo, basta una piantina.

Infine, dovremo solo versare il tutto nella pasta sfoglia e infornare a 180° per venti minuti al massimo, finché la sfoglia sarà dorata.

Attendiamo che si raffreddi e infine serviamola a tavola per essere gustata da tutta la famiglia.