Dormire male è una vera maledizione. Chi soffre di insonnia lo sa: può comportare conseguenze ben più invalidanti di quanto si pensi. Tra queste, uno stress costante che porta problemi sia fisici che sociali. Per questo la lotta contro l’insonnia, e in generale contro tutti i disturbi del sonno, è di primaria importanza.

Se l’insonnia è a uno stadio avanzato, non c’è altro da fare che rivolgersi alle cure mediche. Ma in caso di disturbi del sonno più lievi (comunque invalidanti), possiamo prima provare soluzioni alternative che rendano più confortevoli le nostre notti. Una di queste è utilizzare una “coperta appesantita”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco, quindi, l’oggetto che aiuterebbe a calmare l’ansia e a dormire bene in caso di disturbi del sonno lievi, senza ricorrere a farmaci. Chiaro è che non si tratta di una cura dell’insonnia o di nulla di simile. La coperta appesantita è solo una possibile soluzione per migliorare l’esperienza del sonno e ridurre piccoli disturbi, che a volte fanno la differenza.

Ecco l’oggetto che aiuterebbe a calmare l’ansia e a dormire bene in caso di disturbi del sonno lievi

La coperta appesantita, anche detta coperta ponderata, è un particolare tipo di coperta, creato appositamente per calmare i sonni più irrequieti. Solitamente è prodotto in lana o cotone e imbottito con materiali diversi, che possono andare da specifici tipi di plastica a biglie di vetro. La sua peculiarità, come il nome suggerisce, è quella di essere pesante.

Il suo peso sarebbe anche la sua forza. La coperta appesantita è un rimedio non medico e non farmacologico per cercare di lenire i piccoli disturbi del sonno. Infatti, stare sotto una coperta così pesante aiuterebbe a creare un clima estremamente protetto, dove dormire al meglio.

Come e dove comprarla

Non tutte le coperte appesantite sono uguali. Per sfruttare al meglio i suoi benefici, dobbiamo scegliere quella a noi più adatta. Il peso indicato è variabile e dovrebbe essere pari al 10% del nostro peso corporeo. Non deve essere né troppo leggera (non svolgerebbe la sua funzione) né troppo pesante (sarebbe opprimente). Ne esistono sia versioni estive che versioni invernali.

Possiamo ordinare la nostra coperta appesantita nelle sanitarie. Altrimenti, possiamo comodamente acquistarla nei migliori siti di ecommerce (su Amazon, ad esempio, la troviamo facilmente). Questo semplice oggetto potrebbe finalmente tranquillizzare i nostri riposi prima di ricorrere ai farmaci.

Approfondimento

Per sconfiggere l’insonnia senza sonniferi e dormire finalmente bene la chiave è questo metodo poco conosciuto