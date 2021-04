Il segreto di fiori rigogliosi consiste nel dotarli del nutrimento necessario a una crescita rigogliosa. La concimazione è un’attenzione fondamentale per ogni pianta. Non molti sanno però che esistono tanti metodi casalinghi che consentono di ottenere un ottimo risultato quasi a costo zero. Ad esempio, questo perfetto concime per le piante arriva direttamente dalla dispensa di casa ed è estremamente economico. Ecco come impiegarlo al meglio per favore la crescita di ogni pianta.

L’acqua di riso

Il riso è un cereale nutriente e versatile. Quando il menu prevede la preparazione di un piatto a base di riso, la Redazione di ProiezionidiBorsa consiglia subito un riciclo perfetto. L’acqua del riso è infatti un concime naturale importante. Esso è un ottimo alimento fertilizzante che garantisce una crescita in salute di fiori e radici.

La tipologia di riso impiegato non cambia molto il risultato. In particolare, il riso è ricchissimo di potassio. Le proprietà benefiche della pianta sono un elemento comune a tutte le varietà del cereale. Questo perfetto concime per le piante arriva direttamente dalla dispensa di casa ed ecco subito come impiegarlo.

Come ottenere il concime

Bisognerà inserire circa 4 pugni di riso in un contenitore con un litro e mezzo di acqua. Basterà muovere il riso con le mani in modo da colorare l’acqua di bianco. Il risultato sarà un’acqua torbida, molto ricca di potassio.

È possibile cucinare il riso rimasto nel colino e prelevare solo l’acqua per le proprie piante. Questo concime è perfetto per la crescita di ortaggi o per gli alberi da frutto. Ma anche le piante fiorite traggono dal potassio una grandissima forza.

Il fosforo è un altro importante nutriente contenuto nell’acqua di questi cereali. Le piante acidofile, come la Redazione spiega in questo precedente articolo, necessitano di una buona quantità di fosforo per continuare a fiorire.

Somministrazione

Basterà irrigare le piante con questo semplicissimo concime naturale. Consigliamo di ripetere il trattamento ogni 10 o 15 giorni e per qualche mese. È possibile raddoppiare o triplicare le dosi per adattarle alla quantità di piante possedute.

Questo concime naturale è estremamente economico e rappresenta il riciclo perfetto di qualcosa che solitamente finisce nel lavandino. Lavare più volte il riso per eliminare l’amido è una buona abitudine in fatto alimentare.