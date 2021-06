Che sia in città o in riva al mare il caldo estivo si sente tutto. Quindi si evita di uscire nelle ore più calde, si passa molto tempo all’ombra oppure in acqua. Quando poi arriva l’ora di pranzare la fame passa oppure si mangia pochissimo perché subito appesantiti.

Però è importante mangiare nonostante il caldo perché diversamente si potrebbe andare incontro a svenimenti. Quindi evitiamo magari la lasagna, ma non mangiamo solo un’insalata.

Ecco tutti i cibi da mangiare per rimanere freschi e idratati durante l’estate

Dato che l’estate si fa sentire bisogna sicuramente bere tanto, ma anche mangiare determinati cibi che rinfrescano e idratano. Soprattutto perché la pelle deve essere molto idratata per sopportare i raggi del sole. Oltre a una sana alimentazione non bisogna mai dimenticarsi di stendere sulla pelle e sul viso la protezione solare, fondamentale per prevenire macchie o malattie della pelle.

Cosa bisogna mangiare

È fondamentale mangiare la frutta perchè piena d’ acqua, di vitamine e di zuccheri. Ad esempio, l’anguria d’estate è un must poichè ricca di acqua, di vitamine A e C e di minerali come potassio, fosforo e magnesio. Anche le pesche sono un ottimo frutto per l’estate. Anch’esse contengono molta acqua e sono fantastiche per capelli e unghie. Poi c’è il cetriolo che espelle le tossine, è diuretico e contiene molta acqua. Un altro frutto estivo fondamentale è la fragola. Quest’ultima infatti, è ricca di fitochimici che proteggono la pelle dal sole, ma attenzione questo non significa che non bisogna mettere la crema solare.

Non possiamo dimenticarci infine dei pomodori che hanno un magico potere antiossidante e sono il frutto estivo per eccellenza. Altro frutto antiossidante e che fa bene al corpo è la prugna. Ed ecco tutti i cibi da mangiare per rimanere freschi e idratati durante l’estate.

