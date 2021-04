Un mazzo di fiori è sempre un regalo gradito, a tutte le età. Ma qualche volta si può risultare indimenticabili anche portandone soltanto un fiore. Spiegheremo oggi come fare un omaggio speciale con un’unica rosa. Con questo incredibile regalo da 3 euro lasceremo tutti a bocca aperta. Ecco la mini guida creata da Noi del Team Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Attenzione ai colori

Attenzione ai colori delle rose quando le regaliamo, perché hanno un significato ben preciso. La rosa rossa si regala solo tra innamorati, simboleggia la passione e l’amore.

Regalare a una donna una rosa arancio, significa riconoscere il suo fascino e la sua bellezza. La rosa bianca è segno di purezza, segno di un legame platonico, spirituale. Attenzione, le rose gialle significano gelosia.

Il corallo è il colore del desiderio. Le rose rosa vanno bene sempre, sono segno di amicizia. Le rose blu rappresentano il mistero e la saggezza. Ecco, infine, il simbolo della bellezza capricciosa: la rosa muschiata.

Se vogliamo fare un omaggio particolare, ma non viviamo abbastanza vicino a un fioraio esclusivo, prendiamoci un giorno di tempo e regaliamo un fiore assolutamente straordinario: la rosa multicolore.

Per ottenere questo incredibile effetto, basteranno una rosa bianca a gambo lungo da 2-3 euro e anche a zero euro se possiamo raccoglierla in un giardino. Occorrono ora quattro bicchierini bassi riempiti d’acqua, quattro cucchiaini di zucchero e quattro boccette di colorante alimentare o quattro tubi di tempera per disegnare.

Scegliamo i nostri colori preferiti, per esempio rosa, giallo, verde e blu. Mettiamo in ciascun bicchiere un po’ di colore. Mescoliamo bene in modo che l’acqua sia piuttosto densa e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, facendolo sciogliere bene.

Donare una rosa è sempre un successo

Prendiamo ora la nostra rosa e tagliamo il gambo a 45 gradi. Dividiamo ora il diametro in quattro parti, aprendolo per 5-6 centimetri.

Riuniamo i bicchieri vicini fra loro e poniamo la rosa al centro. Ognuna delle quattro estremità deve essere immersa in un bicchierino diverso. Lasciamo la rosa così per almeno dodici ore. Per tenerla verticale, possiamo posizionare i bicchieri vicino a una mensola, dove appoggiare la corolla in verticale.

In una notte i petali si coloreranno di tutte e quattro le tinte e le combinazioni saranno sempre diverse. Ora possiamo avvolgere in un cellophane il nostro dono e riscuotere un grande successo, per esempio a una festa. Se è un compleanno, possiamo creare fiori a colori incredibili anche come ricordini per gli invitati al nostro party.