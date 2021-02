Ecco i profumi per lui e per lei da regalare a San Valentino. A base di essenze familiari o inaspettate. Le fragranze più appassionate per la festa dell’amore 2021 sono molto diverse dal passato. Ecco come far centro a colpo sicuro il 14 febbraio, con i consigli dello Staff Beauty di ProiezionidiBorsa

La grande magia di una nota olfattiva

Ecco i profumi per lui e per lei da regalare a San Valentino. Non siamo ancora fuori dalla pandemia: abbiamo un grande bisogno di rinnovare quotidianamente coraggio e positività.

Una nota olfattiva è importante per tirare su lo spirito. Ma anche per mitigare il cattivo odore delle mascherine che siamo costretti a respirare per molte ore ogni giorno. Quali sono le sensazioni che suscitano in noi e nella persona amata le nostre fragranze preferite? Proviamo a esaminarle. Alcuni profumi ci rilassano, altri ci caricano, altri ci fanno sentire ricchi di fascino e sensualità.

Per lei poemi cadenzati al gelsomino o allo zenzero

Regalare un profumo a una donna vuol dire regalare un tributo olfattivo alla sua femminilità. Le fragranze di tendenza del momento sono quelle familiari al gelsomino, al vetiver, al mandarino.

Ma, volendo stupire, si può puntare su proposte inaspettate come la tuberosa, lo zenzero, il pepe rosa. Per unire tenerezza e romanticismo, non c’è niente di meglio della conturbante rosa nera e dell’avvolgente patchouli.

Per lui fragranze inebrianti, preziose, esclusive

I profumi maschili più adatti per soddisfare un uomo elegante, attento al buon gusto e alle tendenze, sono quelli che racchiudono un grande potere seduttivo. Quelli he si sposano bene con la pelle e regalano unicità.

Quest’anno spopolano l’accordo di rhum e bergamotto, gli accenti speziati di ginepro e pepe. E ancora la combinazione di lavanda e cedro, le freschezze agrumate del mandarino illuminate dal cuoio. Per la sera, mirra e legno di sandalo della Nuova Caledonia. Ma la novità assoluta è l’accento al caffè, combinato con l’arancia rossa e il caramello.

Ecco i profumi per lui e per lei da regalare a San Valentino

Quando acquistiamo, non dimentichiamo la fondamentale differenza tra “eau de parfum” e “eau de toilette”. L’ “eau de parfum” è molto più persistente e non svanisce facilmente, diventa protagonista del nostro armadio.

Se non possiamo dilapidare mezzo stipendio, pazienza. Meglio far bella figura con una mini-confezione di “eau de toilette” piuttosto che con una maxi-scatola dei soliti cioccolatini al liquore.