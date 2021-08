L’inquinamento e la costruzione sempre maggiore di edifici in cemento, non vanno d’accordo con la natura ed il suo ecosistema. L’uso, sempre troppo elevato, di pesticidi e sostanze chimiche, ha creato non pochi disagi, non solo all’uomo. Molte specie di animali, soprattutto i cosiddetti “impollinatori”, rischiano l’estinzione.

Un recente sondaggio evidenzia, ad esempio, come sia necessario individuare le minacce che possono mettere a rischio la vita di alcune specie, tra cui le lucciole. Ma non sono le uniche a scomparire, le farfalle nei centri abitati, infatti, sono diminuite notevolmente. Allo smog e all’inquinamento di vario genere, si aggiunge anche il cambiamento climatico, che non aiuta a frenare il rischio di estinzione.

Farfalle e lucciole, oltre ad essere insetti bellissimi e spettacolari, sono grandi difensori del nostro orto e delle piante. Per la loro sopravvivenza è indispensabile il nettare, un ambiente pulito ed equilibrato, ricco di fiori. Per questa ragione, possiamo contribuire, anche in minima parte, ad attirarle, scegliendo alcuni tipi di piante.

Le straordinarie piante profumate da coltivare in giardino per attirare farfalle e lucciole

Il nostro angolo verde, fuori dalle mura di casa, può diventare per questi animali un luogo strategico. Noi, invece, potremo godere della loro presenza, avere bellissimi fiori colorati e scacciare lumache. Per creare un ambiente adatto ad accoglierle, dovremo scegliere delle varietà di piante colorate e allegre.

Il gelsomino è adatto ad avvicinare le lucciole. Possiamo acquistare la tipologia rampicante o quella a cespuglio, da vaso. I suoi fiori delicati, bianchissimi e profumati, arrivano a fine primavera e hanno una forma simile ad una stella. Decorano in modo meraviglioso pergolati ma anche terrazzi di piccole dimensioni.

In questi mesi vediamo fiorire la lavanda, perfetta, anche lei, per attirare lucciole. Nota per la sua fragranza eccezionale e per i colori viola e lilla. Può essere tranquillamente coltivata in vaso ed è utile anche a tenere lontano insetti fastidiosi. Possiamo anche scegliere la campanula, dai fiori rosa, blu e viola, facili da curare, da appendere in terrazzo.

Cosa preferiscono le farfalle

Oltre quelle aromatiche, le straordinarie piante profumate da coltivare in giardino per attirare farfalle e lucciole sono la valeriana e verbena, delicate e ricche di fiori. La veronica, cespugliosa e sempreverde, a forma di spiga, produce dei fiori piccoli blu, bianchi e lilla. La lantana, sempreverde, ha dei fiori variopinti e allegri, spesso cambiano colore durante l’anno. Il nasturzio è un rampicante appariscente, fiorisce tra maggio e settembre, i suoi colori variano dal bianco, all’arancio, al rosso. È anche molto adatto per scacciare dall’orto gli afidi.

