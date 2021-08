Uno degli ingredienti più utilizzati e versatili in cucina è sicuramente la zucchina. Questo ortaggio di stagione è perfetto per condire primi piatti, o per accompagnare secondi di carne e pesce. Oppure è l’ideale per dare un tocco di freschezza ad antipasti veloci e stuzzicherie da aperitivo.

Ad esempio, è molto difficile resistere a questo sfizioso contorno di zucchine da servire anche come aperitivo.

Inoltre, la zucchina può essere cotta in svariati modi ed è davvero molto salutare.

In questa ricetta vedremo come valorizzare al meglio la zucchina, accompagnandola con degli ingredienti veramente semplici e gustosi.

Ecco gli ingredienti per il rotolo:

3 zucchine lunghe;

125 grammi di speck;

150 grammi di scamorza affumicata;

150 grammi di pangrattato;

50 grammi di Parmigiano grattugiato (o Grana, o pecorino);

mix di erbe aromatiche preferite.

Bastano meno di 4 euro per preparare questo semplice e delizioso rotolo di zucchine

Iniziamo la nostra preparazione lavando bene le zucchine e privandole delle rispettive estremità.

Con l’aiuto di un affettaverdure, poi, tagliamole sottilmente per il lato lungo, cercando di mantenerle tutte sulla stessa lunghezza.

Ora prepariamo la nostra impanatura speciale a base di pangrattato, parmigiano grattugiato e mix di erbe aromatiche.

Mescoliamo insieme tutti questi ingredienti, aggiungendo poi un pizzico di sale ed un cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

Per velocizzare il processo e non creare disordine, possiamo inserire gli ingredienti in un barattolo con chiusura ermetica ed agitare con forza.

Quindi senza utilizzare uova, o altro, impaniamo ogni fetta di zucchina in modo tale che la superficie ne sia completamente ricoperta.

A questo punto, adagiamo tutte le fette di zucchine su carta forno, una di fianco all’altra e sovrapponendo le estremità.

Adesso aggiungiamo le fette di speck e quelle di scamorza; e successivamente, con l’aiuto della carta forno, arrotoliamo il tutto, facendo attenzione.

Diamo un’ultimissima irrorata di olio sulla superficie ed inforniamo a 200 gradi per 20 minuti.

Abbiamo visto quindi, che bastano meno di 4 euro per preparare questo semplice e delizioso rotolo di zucchine.

Una volta sfornato il rotolo, è consigliato farlo raffreddare per 10 o 15 minuti, per gustare al meglio tutti i sapori. Si può conservare in frigorifero fino a 3 giorni, avendo cura di riporlo in un contenitore con chiusura ermetica.

