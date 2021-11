Il 19 novembre 2021 nei nostri cieli ci sarà un evento astronomico molto particolare: un’eclissi parziale di Luna. Essendo meno spettacolare di un’eclissi totale, questo fenomeno non suscita molto interesse scientifico, ma avrà comunque delle ripercussioni sull’oroscopo.

Infatti, la Luna piena di novembre si troverà in Toro e sarà in opposizione con il Sole in Scorpione.

Questa interazione andrà ad influenzare tutti i segni dello zodiaco, sia negativamente che positivamente.

Infatti, per la maggior parte dei segni zodiacali, quest’eclissi porterà qualche tensione nei rapporti sentimentali e un po’ di incertezza a livello economico.

All’interno della coppia potrebbero riaprirsi delle vecchie ferite ancora non rimarginate e saranno l’occasione per nuovi litigi. L’incertezza investirà anche la sfera lavorativa, con l’arrivo di qualche conflitto sia con colleghi che con il datore di lavoro.

Tutte queste emozioni negative andranno, inevitabilmente, ad influire sulle finanze. L’irrequietezza, infatti, spingerà molti ad effettuare acquisti ed investimenti impulsivi, che non porteranno nulla di buono.

Per avere un quadro complessivo del mese, consigliamo comunque la lettura della nostra TOP e FLOP 5 dei segni zodiacali di novembre.

Tuttavia, per alcuni segni zodiacali, questo evento sarà molto positivo e porterà qualche soddisfazione in diversi ambiti.

Infatti, ecco l’eclissi lunare di novembre che potrebbe far vincere molti soldi a questi fortunati segni zodiacali

Quest’eclissi lunare porterà molta fortuna per il Toro.

Per i nati sotto questo segno, tutto il mese di novembre sarà positivo. Il picco verrà però raggiunto proprio il 19 novembre, in cui arriverà un’occasione da non perdere o una vincita inaspettata. La dea bendata, insomma, sarà dalla parte di questo segno e bisognerà sfruttarla in qualche modo.

Un altro segno che potrebbe trascorrere una giornata davvero molto particolare è il Sagittario.

Avevamo già visto come questo segno sarebbe stato molto fortunato durante tutto l’autunno 2021. In particolare, il Sagittario sarà investito da una grande positività proprio durante l’eclissi lunare.

Si potrebbe, quindi, organizzare una romantica fuga d’amore, approfittando del weekend del 20 e del 21. Anche perché, proprio il 21 novembre, il Sole entrerà in questo segno, conferendo ancora più stabilità e tranquillità.

Stesso discorso varrà per l’Acquario, che durante l’eclissi avrà un’occasione per rinsaldare il rapporto di coppia. Questo evento inietterà nuova energia positiva fino a fine anno e permetterà di trascorrere un sereno Natale in famiglia. Inoltre, anche per questo segno potrebbe arrivare una grossa opportunità per vincere magari una bella somma di denaro.

Quindi, ecco l’eclissi lunare di novembre che potrebbe far vincere molti soldi a questi fortunati segni zodiacali.