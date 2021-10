Se c’è una cosa di cui bisogna prendere subito consapevolezza è che la vita è fatta di alti e di bassi.

Lasciarsi prendere dallo sconforto e dalla tristezza non è mai una buona soluzione, specie se il periodo è negativo da diverso tempo. Al contrario, bisogna trovare sempre la forza ed il coraggio di andare avanti.

Anche per l’oroscopo di novembre, si prevede un periodo felice per qualcuno, mentre per altri ancora no. Starà, però, al singolo agire di conseguenza e ribaltare la situazione a proprio vantaggio.

Quindi, ecco la TOP e la FLOP 5 di novembre con i segni zodiacali più stabili in amore e sul lavoro

Iniziamo dai 5 segni TOP di novembre, partendo dall’ultima posizione della classifica. Qui troviamo l’Acquario, un segno che nei mesi di settembre ed ottobre ha sofferto molto, ma che ora potrebbe riscattarsi. Soprattutto nella prima settimana di novembre, potrebbero esserci delle buone occasioni sia nel lavoro che in amore. Voto: 6 e mezzo.

Al quarto posto troviamo l’Ariete, che vedrà un netto miglioramento nel lavoro, rispetto ai mesi precedenti. I guadagni potrebbero infatti crescere, anche grazie all’impegno ed alle energie investite nella vita professionale. Ancora instabile la situazione in amore, che potrebbe risollevarsi nell’ultima parte del mese. Voto: 7.

Quelli nati sotto il segno dei Gemelli, occupano invece il terzo posto in classifica. Con Venere che non darà più fastidio, sarà Mercurio che darà qualche problema in amore. Niente di preoccupante, soprattutto perché la situazione a lavoro migliorerà nei primi giorni del mese. Voto: 7+.

Al secondo posto troviamo i nati sotto il segno della Vergine, che vivrà un novembre estremamente positivo sotto tutti gli aspetti: Voto: 8.

Al primo posto di questa TOP 5 troviamo il Sagittario, che sta finalmente capitalizzando tutti i sacrifici fatti finora. Sia in amore, che nel lavoro, infatti, ci saranno grandi soddisfazioni, come avevamo già anticipato in quest’altro articolo. Voto: 9.

Vediamo ora la FLOP 5

Questa volta iniziamo dal “meno peggio”, con la prima posizione di questa FLOP 5, occupata dai Pesci. Sia in amore che nel lavoro ci sarà qualche problemuccio, ma niente di insuperabile. Con l’impegno e la costanza i risultati sperati arriveranno. Voto: 6

Al secondo posto, invece, vi è il Capricorno che avrà bisogno di una pausa di riflessione. Dal punto di vista professionale, il consiglio è di non fossilizzarsi sui vecchi errori ma cercare nuove opportunità. Voto: 6-.

Al terzo posto troviamo quelli nati sotto il segno del Toro. Sia nel campo dei sentimenti che del lavoro, tutto continuerà ad essere piatto, ma è meglio star cauti. Un passo sbagliato potrebbe compromettere relazioni e posto di lavoro. Meglio aspettare il 2022, che sarà sicuramente più fortunato. Voto: 5 e mezzo.

Al quarto posto troviamo lo Scorpione, che attraverserà un periodo di profonda incertezza in amore e nel lavoro. Sarà importante mantenere il polso della situazione in entrambi i casi. Voto: 5.

Fanalino di coda, troviamo il Leone, che dopo mesi di isolamento, troverà solo ulteriori insicurezze in amore. Dal punto di vista lavorativo, invece, sarà un mese difficile in cui ci saranno delle prove da superare. Voto: 5-.