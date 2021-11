Continuiamo a scrivere le stesse cose perchè i mercati non ci fanno cambiare idea. Riepiloghiamo: dai minimi di ottobre i mercati solitamente (in base alle serie storiche dal 1898 al 2014) salgono fino a Natale e poi fino al 30 aprile. L’area temporale ottobre/aprile è quella che porta a rendimenti maggiori rispetto agli altri periodi dell’anno. La raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi è la seguente: Wall Street continua a prendere forza e il rally natalizio continua.

Su cosa dobbiamo concentrare quindi la nostra analisi quotidiana?

Non sugli eventi macroeconomici o micro, perchè potrebbero portare “fuori strada” la nostra mente e quindi la nostra operatività. Molti continuano a guardare alla FED, alla BCE, alle trimestrali, il migliori approccio, a parer nostro, è quello di guardare i grafici e la loro tendenza. Sono questi il vero indicatore e che dovrebbe farci aprire e chiudere della operazioni di trading di breve, medio e lungo termine.

Per il momento nessuno ci ha dimostrato che questa operatività non sia la migliore.

I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 35.797. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.490.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.470. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 15.070.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.551. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.537.

Quali sono le attese per la settimana appena iniziata?

La tendenza dovrebbe continuare a essere rialzista. Probabilmente il minimo si è formato già ieri e da ora in poi si dovrebbe salire fino a venerdì.

Wall Street continua a prendere forza e il rally natalizio continua. Focus su Harley Davidson

Il titolo (NYSE:HOG), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 39,80 in rialzo del 9,07% rispetto alla seduta precedente. Fair value a 45 dollari. Tendenza ribassista ma si analizzano primi indizi rialzisti di breve, medio e lungo termine. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 38,80, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 32 dollari. In corso c’è un primo indizio rialzista e questo potrebbe venire meno solo in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 36.