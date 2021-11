L’inverno continua a promettere grandi sorprese per la moda. Una nuova tendenza torna a imporsi sulle altre per questo 2022 pieno di sorprese. Il vero vantaggio è che chiunque potrebbe trovarsi in armadio un must della stagione, senza doverlo neppure acquistare.

D’altronde, lo aveva dimostrato già questo capo popolarissimo tra le ragazze e sensazionale sulle adulte. Così come torna alla riscossa questa fantasia conosciutissima che ha fatto impazzire tante donne e ragazze in passato, rappresentando la nuova tendenza del momento. Non resta che capire di che stampa si tratta e in quali incredibili modi gli stilisti la ripropongono per il prossimo 2022.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una stampa senza tempo per look grintosi e audaci

Difficile passare inosservate quando indossiamo la fantasia animalier. Questa stampa ritorna ogni anno come un puntuale appuntamento. L’animalier è un evergreen che strapiace alle donne e lo hanno intuito anche i vari Brand che lo ripropongono, ma con alcune importanti differenze.

La stampa animalier diventa la fantasia prediletta innanzitutto per i completi sportivi. Top e leggings rigorosamente in coordinato, sono spesso marroni e con stampa leopardata. Il marchio River Island ne propone un esempio al prezzo di 42,11 euro.

Ma l’animalier colora anche i cappotti del momento, con stampe realistiche e super trendy. La vera novità è l’utilizzo di color accesi e dal forte impatto visivo. Un esempio è il cappotto Guess color blu elettrico e con stampa zebrata, venduto al costo di 199,90 euro. Ma non finisce fortunatamente qui, perché le novità sono tante.

Incredibilmente torna alla riscossa questa fantasia conosciutissima che ha fatto impazzire tante donne e ragazze

Non è da sottovalutare anche chi, come Michael Kors, propone il piumino animalier reversibile, in modo da poter anche convertirlo in un sobrio nero. Il prezzo è di 350 euro, ma il vantaggio è di avere 2 piumini diversi in un unico modello.

All’estrosità non c’è mai limite, perché lo stesso stilista fonde la fantasia zebrata con la manica a sbuffo di un graziosissimi vestito a 295 euro. Un modello abbastanza simile di Stradivarius è attualmente in vendita a 17,99 euro.

Il Marchio Benetton addirittura abbina la fantasia tigrata con righe e colori sgargianti in un bellissimo e caldo pullover. Il prezzo è di 79,95 euro e il maglione esiste pure in due varianti cromatiche diverse.

Approfondimento

Ritornano di moda questi gioielli del passato che tutte vogliono avere per una precisa ragione.