L’estate è finita e le mode sgargianti ed appariscenti stanno lasciando il posto ai colori autunnali. Per quanto riguarda la moda unghie quest’anno abbiamo visto i colori fluo e la nail art, con una prevalenza di fantasie infantili. Poix, mezzelune e arcobaleni hanno fatto da padroni. Con l’arrivo della stagione fredda la moda cambia, ora vedremo in che direzione. Ecco le unghie dell’autunno perfette per chi vuole l’eleganza senza rinunciare alla femminilità.

Le tonalità del ritorno a scuola e al lavoro

Quando andiamo al lavoro in molti di noi cercano di avere uno stile informale ma sobrio. Se desideriamo essere sempre coerenti è fondamentale anche fare in modo che il make up e le unghie non stonino con il nostro stile. Unghie multicolore e troppo lunghe non si addicono a chi lavora con il pubblico, per esempio. Ma ciò non significa che si debba rinunciare alla manicure ed alla femminilità. Possiamo seguire le tendenze dell’autunno, che spostano l’accento su colori più vicini a quelli della natura.

Il primo stile che proponiamo è il babyboomer autunnale realizzato con beige scuro, tortora o bronzo. Possiamo seguire le regole del babyboomer classico, usando smalti di tre sfumature diverse. Invece dei colori nude simili al nostro incarnato, questa volta opteremo per toni scuri e caldi. Possiamo con la spugnetta applicare la prima parte con lo smalto più scuro. Poi sempre con una spugnetta applicheremo la parte vicina alla pelle con lo smalto più chiaro. Terminiamo applicando quello intermedio in mezzo. Adesso possiamo lasciare asciugare, coprire con un top coat lucido e sigillare con uno strato protettivo. Ora dovremo rimuovere i residui con dell’acetone. Come è tipico di questo stile creeremo un effetto dimagrante per le unghie, che sembreranno più affusolate.

Ecco le unghie dell’autunno facilissime da imitare anche a casa

Un’altra tendenza che si sta affermando è quella dei colori scuri in versione matte con un finish glitterato. Possiamo adattarla alla stagione scegliendo marroni, verdi scuri e blu oltremare. Dopo i primi due strati possiamo applicare un top coat opaco. In questo modo creeremo un effetto matte che può essere molto elegante. Di certo è originale e non passerà inosservato. Se amiamo osare possiamo concludere con uno strato di glitter. Potremo applicarli su uno strato di colla oppure optare per uno smalto glitterato. L’importante è sigillare con un top coat opaco per non perdere l’effetto matte. Se vogliamo seguire i consigli dell’armocromia possiamo scegliere i colori che meglio si intonano con noi. Ricordiamoci che dovremmo evitare invece il colore giallo.

